ESA construiește o nouă bază, rezistentă la bruiaj, în Groenlanda: Cum ar putea ajuta Europa să se apere de Rusia și când va fi gata

2 minute de citit Publicat la 12:13 05 Dec 2025 Modificat la 12:14 05 Dec 2025

ESA construiește o bază cu tehnologie laser în Groenlanda. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O bază cu tehnologie laser va fi construită în Groenlanda pentru o comunicare spațială mai rapidă și mai sigură, în contextul creșterii preocupărilor legate de capabilitățile Rusiei în domeniul războiului electronic. Noua bază a Agenției Spațiale Europene va oferi o rută suplimentară și mai sigură pentru recepția imaginilor satelitare, monitorizarea traficului și datele meteorologice, potrivit Euronews.

Locația, construită de Agenția Spațială Europeană (ESA) și Danemarca, se află în apropiere de Kangerlussuaq, în vestul Groenlandei, direct sub traiectoriile multor sateliți europeni aflați pe orbite polare. Amplasamentul este un fost bază militară americană utilizată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Comunicații de 10 ori mai rapide și mai sigure

Facilitatea, denumită Optical Ground Station, va folosi tehnologie laser, dezvoltată de compania lituaniană Astrolight, pentru a comunica informații cu sateliții care trec deasupra ei.

Dezvoltatorii afirmă că climatul deșertic arctic din Kangerlussuaq oferă condiții meteorologice favorabile pentru funcționarea acestei tehnologii inovatoare.

Fasciculele înguste de lumină permit o comunicare mai rapidă decât metodele tradiționale radio și sunt mult mai greu de bruiat sau perturbat, deoarece se deplasează în raze extrem de precise și direcționate.

Astrolight susține că noua bază laser va putea oferi comunicații de peste 10 ori mai rapide și mai sigure, la un cost cu 70% mai redus. Aceasta înseamnă că descărcarea unor terabytes de date se poate realiza în mai puțin de un minut, în loc de câteva ore.

Lățimea de bandă superioară elimină, de asemenea, blocajele obișnuite care obligă sateliții să comprime sau să elimine materiale valoroase, permițându-le să transmită și să păstreze mult mai mult din ceea ce colectează.

„Nu vrei neapărat să elimini datele care ți se par neimportante în acel moment, pentru că s-ar putea să devină utile la un moment dat”, a declarat Laurynas Maciulis, directorul executiv și cofondatorul Astrolight, pentru Euronews Next. El a menționat ca exemplu momentul în care imaginile satelitare au dezvăluit pe scară largă crimele de război din Ucraina în 2022.

„Noi am permite acel tip de monitorizare persistentă zilnică a Pământului”, a adăugat Maciulis.

Consolidarea autonomiei Europei

Astrolight a declarat că noua bază ajută Europa să își îmbunătățească suveranitatea în domeniul apărării, care a devenit o prioritate pentru autoritățile europene ce urmăresc expansiunea capabilităților rusești de război electronic, ce includ bruiajul comunicațiilor și tăierea cablurilor submarine care transportă date dinspre stațiile terestre.

În ultimii ani, Europa s-a confruntat cu perturbări în regiunile arctice și în Marea Baltică, inclusiv deteriorarea cablurilor submarine și bruiajul repetat al sistemelor GPS de la bordul zborurilor civile.

În septembrie, Germania și Regatul Unit au avertizat că Rusia spionează sateliții lor.

Până acum, Europa s-a bazat puternic pe stațiile radio din regiuni precum Svalbard, un arhipelag norvegian, și nordul Scandinaviei.

Noua stație laser extinde acest sistem și reduce presiunea asupra infrastructurii existente.

ESA a declarat că noua stație va sprijini și operațiunile de căutare și salvare datorită informațiilor aproape în timp real și extrem de precise despre condițiile de mediu, precum și proiectelor științifice care se bazează pe seturi mari de imagini cu volum ridicat de date.

„Prin acest proiect continuăm să răspundem nevoilor europene de siguranță și securitate prin transformarea conectivității și a comunicațiilor securizate din regiunile nordice”, a declarat Laurent Jaffart, director ESA pentru conectivitate și comunicații securizate.

Când va fi gata construcția

Numărul sateliților aflați pe orbita joasă a Pământului este de așteptat să crească cu 190% în următorul deceniu, potrivit unui raport al Forumului Economic Mondial.

Datorită traficului satelitar tot mai aglomerat, care face comunicarea radio tradițională mai dificilă, start-up-ul lituanian aspiră să își extindă tehnologia laser la nivel global.

„Această stație terestră din Groenlanda este doar primul pas pentru noi. Vrem să construim o rețea globală”, a spus Maciulis.

Construcția stației arctice este în desfășurare, finalizarea fiind planificată pentru 2026.