Povestea italianului care s-a mutat în România, a cumpărat un deal și acum produce vin: „M-am îndrăgostit de acest loc”

S-a stabilit aici acum mai bine de 20 de ani și a investit într-o afacere de succes

Sursa foto: Antena 3 CNN

În emisiunea Agricool, echipa Antena 3 CNN a prezentat o poveste de succes care vine de pe Valea Târnavelor. Protagonistul nostru este Heiner Oberrauch, un antreprenor italian cu origini austriece. Atât de tare s-a îndrăgostit de România încât acum mai bine de 20 de ani s-a stabilit aici. A cumpărat un deal, a plantat vie și acum produce vin.

Aromele și peisajul pitoresc l-au făcut pe Heiner Oberrauch să iubească România atât de tare încât a decis să rămână pe Valea Târnavelor.

„Am venit acum 20 de ani in România pentru producția de articole sportive și în urmă cu 15 ani, aici în Târgu Mureș am construit propria fabrică.

După aceea am venit pe această frumoasă Vale a Târnavelor și m-am îndrăgostit de acest loc de aici și am văzut că din punct de vedere istoric a fost o mare regiune viticolă”, a mărturisit Heiner Oberrauch.

Testele facute terenului au dat rezultate grozave. Astfel că nu putea da cu piciorul unei asemenea ocazii

„Familia mea are o tradiție în asta. Producerea de vin o avem în sânge așa că am decis să construim aici crama. Ne simțim puțin ca acasă aici și chiar și cu autoritățile și cu localnicii poți lucra bine și de asta am decis să investim mai mult în România”, a mai spus Heiner Oberrauch.

În 2011 au produs primul vin, iar în urma cu doi ani au decis să se extindă și să aducă o nouă tehnologie din Italia. Produc o gamă variată de vinuri autohtone și internaționale.

„Solul argilos și vânturile îl ajută să obțină aciditate foarte bună din care obținem vinuri proaspete, tinere, semiaromatice care sunt foarte potrivite, de exemplu, după o seară de vară. Feteasca regală din zona noastră are și potential foarte bun de învechire”, a spus Mircea Matei, CEO.

„Facem vinuri liniștite, facem vinuri rose, facem un vin dulce și două vinuri spumante. Probabil suntem fruntași cu feteasca regală în România pentru că avem acest dar de la Dumnezeu, această Vale unde feteasca regală se simte foarte bine, deci se simte acasă practic”, a precizat Mihai Deneș, director de producție, oenolog.