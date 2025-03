Un cuplu din Sebeș a investit banii de la nuntă într-o idee îndrăzneață care s-a transformat într-o afacere de succes

Anca şi Ioan Fărcaşiu au investit banii obţinuţi la nunta lor în achiziţia unei familii de struţi. FOTO: Getty Images

Anca şi Ioan Fărcaşiu au investit banii obţinuţi la nunta lor în achiziţia unei familii de struţi şi au transformat o idee îndrăzneaţă într-un business de succes.

Au pus astfel bazele celei mai mari ferme de struți din țară.

În prezent, ferma din Sebeș numără o sută de reproducători, respectiv 45 de familii de struţi. Acolo se găsește și singurul abator din România autorizat pentru sacrificarea acestor păsări.

Visul Ancăi și a lui Ioan Fărcașiu a pornit în urmă cu 16 ani, când după nuntă au decis ce vor face cu banii câștigați.

Anca Fărcașiu, manager: Am cumpărat primele exemplare de struți și primii puișori pe care i-am crescut și am format familii reproducătoare din acei puișori și așa am ajuns să avem acum 300 de struți în ogradă.

În tot acest timp au reușit să creeze un business integrat care anul trecut a înregistrat o cifră de afaceri de 2 milioane de euro.

Creșterea struților nu este foarte dificilă dacă sunt îndeplinite câteva condiții. 60% din carnea de struț merge pe piața externă. Franța, Belgia, Germania și Italia sunt printre țările cu cea mai mare cerere, dar nu lipsesc comenzile nici din țara noastră, chiar dacă prețurile sunt mari, deoarece dintr-un struț de 120 de kg se valorifică doar 30 de kg de carne.

Un struţ adult poate depăși 2 metri si jumătate înălţime. Masculii au un colorit al penajului mai închis, negru cu alb la extremităţi, iar ciocul şi picioarele sunt roşii. Femelele, în schimb au penajul maro integral.