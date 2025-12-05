Primarul orașului Câmpina, scrisoare către Diana Buzoianu: „Mi-aș fi dorit să vă privesc în ochi și să vorbim despre situația critică”

Irina Mihaela Nistor, primarul orașului Câmpina, i-a adresat, vineri, o scrisoare deschisă ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în care i-a transmis că îi cere un angajament ferm pentru rezolvarea crizei apei. Aceasta a mai acuzat-o de nepăsare pentru că nu a stat de vorba cu comunitatea. „Mi-aș fi dorit să vă privesc în ochi, să discutăm direct despre situația critică prin care trece orașul nostru și să ne explicați de ce considerați că suferința a peste 100.000 de locuitori este o problemă de micromanagement”, a mai adăugat edilul.

Reacția edilului vine după ce Diana Buzoianu a făcut joi o vizită surpriză la barajul Paltinu, argumentând că a vrut să vadă care este realitatea din teren.

„Stimată Doamnă Ministru,

Am aflat de la televizor că aseară că ați trecut prin Câmpina, în drum spre Barajul Paltinu. Sincer, mă așteptam să treceți și pe la noi, să vorbiți cu noi, să ne întrebați dacă mai putem, dacă avem nevoie de ceva. Măcar o vorbă bună. Nu ați avut timp și pentru Câmpina, cu toate că această criză ține de instituții din subordinea dumneavoastră.

Dacă doar ați traversat Câmpina fără să opriți, atunci folosesc acest mod de comunicare, deși mi-aș fi dorit să vă privesc în ochi, să discutăm direct despre situația critică prin care trece orașul nostru și să ne explicați de ce considerați că suferința a peste 100.000 de locuitori este o problemă de „micromanagement”, a transmis primarul orașului Câmpina.

Edilul a mai precizat că această criză a apei continuă să aibă consecințe asupra vieții locuitorilor și a generat o îngrijorare profundă în comunitate. De aceea, îi cere Dianei Buzoianu să-și ia un angajament în fața comunității că situația se va rezolva urgent.

„Criza apei care afectează Municipiul Câmpina continuă să aibă consecințe asupra vieții locuitorilor și a generat o îngrijorare profundă în comunitate. În acest context, colaborarea reală și imediată dintre autoritățile locale și cele centrale este esențială.

În cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență am propus, iar membrii au aprobat, demararea procedurilor pentru realizarea unor puțuri de mare adâncime, în vederea asigurării unei surse alternative de apă potabilă. Este o măsură necesară și urgentă - însă costurile unui astfel de proiect depășesc capacitatea bugetară a administrației locale.

De aceea, vă adresez următoarea întrebare, în numele tuturor câmpinenilor, cei care au avut cel mai mult de suferit:

Doamnă Ministru, vă luați un angajament în fața comunității din Câmpina?

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor își asumă sprijinirea acestui proiect, prin alocarea fondurilor necesare realizării puțurilor de mare adâncime?

Avem nevoie de garanții clare că instituțiile statului sunt alături de noi într-un moment atât de dificil. Avem nevoie de garanții că nu se vor mai repeta astfel de situații.

Sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor ar reprezenta nu doar o contribuție financiară, ci și un mesaj de solidaritate cu o comunitate care trece printr-o situație critică de infrastructură și de sănătate publică.

Vă solicităm, așadar, să analizați cu prioritate includerea acestui proiect în programele de finanțare și să comunicați public, de îndată, poziția Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu privire la sprijinirea Câmpinei”, a conchis aceasta.

Joi după-amiază, ministra Mediului a mers la barajul Paltinu pentru a vedea care e „realitatea din teren”, atunci când nu se fac pregătiri pentru autorități.

Aceasta a fost convocată în Camera Deputaților ca să dea explicații despre dezastrul provocat în urma lucrărilor la barajul Paltinu.

Reamintim că peste 100.000 de oameni din mai multe localități din județele Prahova și Dâmbovița au rămas, de vineri, 28 noiembrie, fără apă potabilă în urma lucrărilor de la acumularea Paltinu.