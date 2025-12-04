Şeful CJ Dâmboviţa, despre criza apei potabile: Până în weekend, sperăm să avem apă, cu program, în Moreni

Corneliu Ştefan, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Sursa foto: Facebook/Corneliu Stefan

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, a declarat joi, la Antena 3 CNN, că sunt şanse ca locuitorii din municipiul Moreni să aibă apă până la sfârşitul săptămânii. Potrivit oficialului, va exista un program în intervalul căruia cetăţenii vor avea acces la apă potabilă. Totodată, a susţinut că nu a ştiut despre riscul că nu va fi apă pentru populaţie. "Noi, autorităţile locale, nu am ştiut! Dacă noi ştiam din iunie că Apele Române au decis să cureţe Barajul Paltinu, din iunie până astăzi, noi realizam acest bypass sau o conductă alternativă la conducta existentă", a spus Corneliu Ştefan.

Oficialii din cadrul compeniei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa au realiyzat un bypass între reţeaua publică a municipiului Moreni şi o reţea funcţională. În plus, se montează o staţie de clorinare, astfel încât, după respectarea normelor sanitare, peste câteva zile se va putea furniza apă populaţiei, după un program prestabilit, a precizat şeful CJ Dâmboviţa în cadrul ediţiei de azi a emisiunii "NewsRoom", moderată de Mădălina Mihalache.

Vestea vine în contextul în care cei de la Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) au anunţat că rezultatele analizelor microbiologice vor fi gata în 72 de ore. Pe de altă parte, reprezentanţii ESZ Prahova au declarat că sunt gata să livreze apă de azi, însă, doar la companii și a fost impusă o condiție.

Întrebat dacă în 72 de ore dacă va fi din nou apă potabilă şi menajeră atât în Prahova, cât şi în Dâmboviţa, Corneliu Ştefan a răspuns: "Chiar am discutat cu colegii mei din Moreni şi cu cei de la compania de apă, să ştiţi că noi, în Dâmboviţa, în municipiul Moreni, am făcut un pas înainte şi am făcut deja o aducţiune – un bypass cu aducţiune la o conductă existentă şi sperăm ca în perioada următoare, până la sfârşitul săptămânii, să avem apă, cu program, bineînţeles, pentru cetăţenii municipiului Moreni".

Ulterior, şeful CJ Dâmboviţa a mai adăugat următoarele informaţii: "Suntem în această situaţie tragică, pot să spun, când 100.000 de oameni, în 2025, nu au apă. Cam de aici trebuie să plecăm. Şi aţi spus dumneavoastră la începutul emisiunii că: «Toţi au ştiut». Care toţi? Şi trebuie să spună fiecare, trebuie să ieşim public să vedem cine a ştiut că nu o să avem apă pentru populaţie (...). Noi, autorităţile locale, nu am ştiut! (...). Fac un apel public, poate pentru prima dată de la această criză, fac acest apel să nu mai dăm această vină pe primari! (...). Primarii nu au ştiut! (...)".

Fiind adusă în discuţie şedinţa în cadrul căreia s-a menţionat că există riscul ca apa să fie infestată, Corneliu Ştefan a declarat: "Nu s-a întâmplat absolut nimic (n.r.: de la acea şedinţă). Noi am aflat acum cinci zile de această situaţie, când ni s-a transmis foarte clar că nu o să mai avem apă prin operatorul pe care îl avem în zona respectivă. Sincer, ca să spunem adevărul, am aflat de la primarul municipiului Moreni. (...). Noi am informat-o pe doamna ministru de la Mediu despre această situaţie din municipiul Moreni".

Potrivit dezvăluirilor făcute de preşedintele CJ Dâmboviţa, el a vorbit cu Diana Buzoianu duminică seara despre criza apei provocată.

"(...) şi i-am spus că noi vom găsi soluţiile pentru Moreni în perioada următoare. Pe mine, ceea ce mă deranjează cel mai mult şi aici nu vreau să dau vina nici pe doamna ministru, nici pe nimeni: noi nu am avut această informaţie! Dacă noi ştiam din iunie că Apele Române au decis să cureţe Brajul Paltinu, din iunie până astăzi, noi realizam acest bypass sau o conductă alternativă la conducta existentă. Aveam timp şase luni să facem această investiţie".

PSD a cerut demisia ministrului Mediului pentru criza apei din judeţele Dâmboviţa şi Prahova. Astfel, Diana Buzoianu a fost convocată în Camera Deputaților ca să dea explicații despre această situaţie dramatică.