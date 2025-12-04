PSD cere demisia ministrului Mediului pentru criza apei. Diana Buzoianu, cheamată să dea explicații în Parlament

PSD insistă cu solicitarea demisiei ministrei Mediului, Diana Buzoianu, după criza cauzată în județul Prahova. Sursa colaj foto: Hepta

Criza apei din Prahova provoacă un nou scandal în coaliția de guvernare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este convocată în Camera Deputaților ca să dea explicații despre dezastrul provocat în urma lucrărilor la barajul Paltinu.

PSD insistă cu solicitarea demisiei ministrei Mediului, Diana Buzoianu, după criza cauzată în județul Prahova, unde peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă. La începutul săptămânii viitoare, Diana Buzoianu va merge să dea explicații în plenul Camerei Deputaților despre cauzele care au dus la o asemenea situație.

Pentru a o convoca pe Diana Buzoianu în Parlament, deputații PSD au făcut front comun cu parlamentarii AUR, astfel încât să treacă în Biroul Permanent al Camerei Deputaților această solicitare, transmite Antena 3 CNN.

Practic, a fost o solicitare venită din partea parlamentarilor de la AUR, care a fost votată și de către deputații PSD.

De asemenea, joi, la prânz, atât reprezentanții de la Ministerul Mediului, dar și cei de la Apele Române, de la Hidroelectrica, de la operatorul local de apă din Prahova au fost chemați la audieri în Comisia Economică din Senat. A fost organizată o ședință de urgență în care ar trebui să vină toți acești reprezentanți și să explice parlamentarilor care a fost parcursul din iunie și până în prezent de s-a ajuns ca apa potabilă să fie sistată, în urma lucrărilor la barajul Paltinu.

Acuzații grave la adresa ministrului Mediului

Amintim faptul că Diana Buzoianu a fost acuzată de PSD că a pus în pericol viața și sănătatea a sute de mii de oameni și a creat un dezechilibru major în sistemul energetic național:

“A fost pe punctul de a declanșa o altă criză majoră de sănătate publică prin solicitarea de a se livra apă menajeră infestată prin rețelele de apă potabilă din localitățile afectate – o criză care din fericire a fost evitată datorită opoziției Direcției de Sănătate Publică (DSP).

Deci, cât de mare trebuie să fie dezastrul, domnule prim-ministru, pentru a mai accepta amatorismul și incompetența de la vârful Ministerului Mediului?”, a precizat, miercuri, PSD într-un comunicat de presă.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobebe, a spus marţi, că a cerut Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Prahova să nu ridice restricţiile până când apa nu este conformă, arătând că introducerea apei contaminate într-un sistem centralizat "ar fi un incident epidemiologic fără precedent".

“Ca atare, PSD solicită conducerii USR să-și asume împreună cu ministra Buzoianu acest dezastru provocat de Ministerul Mediului".

La rândul său, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a criticat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pe care o consideră responsabilă de modul „catastrofal” în care a fost gestionată situația de la barajul Paltinu și criza apei pentru populație. El acuză că Buzoianu ar fi făcut presiuni să fie livrată oamenilor apă, chiar și „neconformă”, ca să evite scandalul public.

Soluția pentru continuarea activității la rafinăria Petrobrazi

Între timp, rafinăria Petrobrazi a fost conectată la sistemul propriu de alimentare cu apă al Apa Nova Ploiești, evitând astfel oprirea rafinăriei și a centralei Brazi, din cauza crizei apei care a afectat întreg județul Prahova.

Conectarea la noua sursă de alimentare a presupus instalarea și punerea în funcțiune a unor conducte dedicate de către echipele Apa Nova, menite să asigure un debit stabil pentru consumatorii industriali din zona Petrobrazi.

Potrivit autorităților locale, intervenția a fost sincronizată astfel încât să reducă riscurile operaționale și să evite presiuni suplimentare asupra sistemului public de distribuție.