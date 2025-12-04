Buzoianu, întrebată dacă își va da demisia: „Vinovate sunt autoritățile locale, trebuie sancționate”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Foto: Agerpres

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, joi după-amiază, la stația de tratare de la Voila, că demersurile pentru reluarea alimentării cu apă se încadrează în calendarul stabilit pentru ca luni apa să ajungă la oameni. Aceasta a spus, din nou, că de vină pentru criza apei sunt autoritățile locale.

„Suntem în etapele de tratare de apă, suntem în calendarul transmis de către comisia tehnică și Consiliul pentru Situații de Urgență. Sperăm ca luni, dacă nu se schimbă turbiditatea apei, să avem apă pentru populație”, a declarat aceasta, la Antena 3 CNN.

Potrivit acesteia, imediat după ce apa va ajunge din nou la oameni, „următoarele discuții vor fi legate de accesul la apă, de rezervele de apă și de sursele alternative de apă”: „În aceste momente critice încep să fie folosite soluții alternative, care ar fi trebuit să existe deja”.

Întrebată dacă poate da asigurări că această situație nu se va mai repeta, Diana Buzoianu a răspuns: „Asigurări vom putea da doar după ce, după această criză, ne vom așeza cu toate autoritățile competente de la nivel local și central și vom găsi, pentru fiecare localitate în parte, fie rezerve suplimentare, fie surse alternative de apă”.

De asemenea, întrebată despre politicienii care i-au cerut demisia, aceasta a afirmat: „În mod evident, trebuie să fie sancționate persoanele vinovate. În acest caz, este vorba despre autoritățile de la nivel local, care nu au anunțat”.

Peste 100.000 de oameni din mai multe localități din județele Prahova și Dâmbovița au rămas, de vineri, 28 noiembrie, fără apă potabilă în urma lucrărilor de la acumularea Paltinu.