Ferma de păsări din România unde roboții fac toată treaba: „Dau puiului un confort mai bun decât la curtea omului”

1 minut de citit Publicat la 09:33 22 Noi 2025 Modificat la 09:57 22 Noi 2025

Toate procesele din cadrul fermei de păsări sunt complet robotizate / sursă foto: Getty Images

120.000 de găini populează cea mai nouă fermă de păsări din comuna Mihai Eminescu din Botoșani, o investiție impresionantă, de 4 milioane de euro, cu sprijin de la stat. Toate procesele din cadrul fermei, de la hrănire și aerisire până la încălzire și controlul umidității, sunt complet robotizate, ceea ce asigură eficiență maximă și condiții optime de creștere.

Cătălin Todireanu, medic veterinar și proprietarul fermei, spune că proiectul a fost realizat la standarde europene.

„Proiectul este un deziderat al meu încă de acum 10 ani, să zicem, când am preluat o fermă veche avută de părinții mei. Am achiziționat un teren la distanțele care trebuie pentru a dezvolta o fermă la standarde europene. De aceea am și avut răbdare până am găsit o finanțare”, declară Cătălin Todireanu.

Roboții au preluat munca în ferma de păsări de la Mihai Eminescu.

„Diferența dintre această fermă și celelalte ferme este exact acest lucru.

Faptul că este la ultimele standarde din domeniu, ceea ce pune pe primul loc bunăstarea puilor, pentru că eu sunt și medic veterinar și îmi pasă într-adevăr de pui, adică nu este doar un business pentru mine, este ceva ce fac din plăcere și acea plăcere se vede în momentul în care ai un efectiv sănătos.

În momentul în care ai senzori pentru dioxid de carbon, senzori de amoniac, senzori de umiditate, senzori de temperatură și toate acestea sunt controlate de un calculator care reglează ventilație, căldură și tot microclimatul, inclusiv lumina, iluminatul, dau puiului poate un confort chiar mai bun decât îl are la curtea omului”, a mai declarat proprietarul fermei.

Cătălin Todireanu este medic veterinar de profesie și spune că păsările sunt crescute fără hormoni și fără antibiotice.