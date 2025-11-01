De la câmp, direct la easybox: Povestea de succes a unui fermier din Săcele care a ajuns să-și vândă cartofii prin automat

2 minute de citit Publicat la 09:26 01 Noi 2025 Modificat la 09:27 01 Noi 2025

Ambalați în saci de 5 sau 10 kg, cartofii pot fi cumpărați de la un click distanță / foto: Getty Images

Povestea de succes de astăzi este a lui Ioan Bandi, fermier din Săcele. Muncește câmpul de când se știe și, în fiecare an, pe cele 20 de hectare de teren cultivă cartofi. Ce îl diferențiază de alții este modalitatea prin care a ales să își valorifice producția - direct la easybox. Ambalați în saci de 5 sau 10 kg, cartofii pot fi cumpărați de la un click distanță, cu cardul sau cash.

„Dacă îți place, atunci faci din drag. Dacă ne permite timpul, 8 ore, 10 ore maximum muncim”, spune Ioan Bandi.

După o perioadă ploioasă, Ioan Bandi și familia sa profită de vremea bună și recoltează cartofii cât mai rapid.

„Recoltăm cartofii. Suntem rămași în urmă din cauza vremii și acum, când permite timpul, recoltăm cât mai mult posibil”, mai spune acesta.

După recoltare, cartofii ajung la linia de sortare, unde soția lui Ioan se ocupă meticulos de întregul proces.

„Aici avem cartofii de jos. Aici vin cartofii mari și mizeria. Noi trebuie să facem cât mai curat aici. Eu trebuie să arunc aici, să fie cât mai curat, să ne fie mai ușor acasă. Da, pentru mine este o muncă grea”, spune soția acestuia.

Urmează apoi ambalarea, unde fiica fermierului manageriază procesul.

„Aici se vede linia de ambalat, unde se ambalează cartofii. Aici este bena în care ajung cartofii - ori din sac și sortăm aici, ori sortați - după care ajung pe banda de finisare, cum zicem noi. Acolo se sortează în ultima fază cartofii, după care ajung în partea de ambalare”, spune fiica fermierului.

Sacii de cartofi ajung apoi la easyboxul montat chiar de familia Bandi.

Un sistem automat unde oricine poate cumpăra cartofi direct de la producător.

„Am văzut la Agraria prima dată și de atunci ne-a plăcut ideea. În ultimul timp, în ultimii doi ani, dacă nu vinzi direct la oameni, atunci nu prea rămâi cu profit. Dacă vinzi cartofi angro, dacă ești pe zero, e bine. Nu putem să vindem toată cantitatea. Mai rămânem cu ceva bani, că altfel, dacă am vinde numai angro, am ieși pe minus, mai ales anul ăsta”, a mai declarat Ioan Bandi.

Aparatul a costat 13.000 de euro, dar a meritat, spun micii fermieri din Săcele.

„Fiecare compartiment are câte un număr. De exemplu, dacă dorim o plasă din compartimentul 39, introducem compartimentul, după care selectăm bifa, însemnând că adăugăm produsul. Dacă mai dorim să adăugăm altul, iarăși punem numărul compartimentului.

Dacă dorim să plătim, apăsăm ‘plata’. Se poate numerar - punem bancnotele - sau, în cazul în care plătim cu cardul, inițial se apasă tasta verde, după care se pune cardul”, explică fiica fermierului.

„Mi se pare un lucru foarte rapid. Acum și pentru ei e mult mai ușor să-și expună marfa, pentru că sunt ocupați. Eu am cumpărat, sunt un client de-al casei și cumpăr frecvent. Acum m-am oprit, mi-am luat un săculeț de 5 kg și gata”, a declarat un client.