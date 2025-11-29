Oaia cu lână roz urmează să fie omologată în 2026. Nu e vorba de vopsire, ci de o mutație genetică obținută după 40 de ani de cercetare

1 minut de citit Publicat la 09:25 29 Noi 2025 Modificat la 09:25 29 Noi 2025

Oaia cu lână roz urmează să fie omologată în 2026. Nu e vorba de vopsire, ci de o mutație genetică obținută după 40 de ani de cercetare. FOTO: Captură video Antena 3 CNN

Oaia cu lână roz urmează să fie omologată anul viitor și este o creație românească, rezultatul a 40 de ani de cercetare. Cercetătorii de la Stațiunea de la Popăuți lucrează intens. Este folosită rasa Karakul ca rasă de bază, fiindcă s-a aclimatizat cel mai bine în zona Botoșaniului.

În nordul Moldovei, la Stațiunea de Cercetare Popăuți din județul Botoșani, cercetătorii români sunt tot mai aproape de o premieră mondială: omologarea primei oi cu lână roz. Proiectul a început în anii ’80 și a avut ca scop adaptarea rasei Karakul, originară din Asia Centrală, la condițiile climatice din România.

Ionică Nechifor, director Stațiunea de Cercetare Popăuți: „Linia de culoare roz și linia de culoare albă, în cadrul rasei Karakul de Botoșani, sunt ultimele două culori la care noi am lucrat intens în această perioadă și trebuie să recunoaștem că, odată depuse în competiție la Ministerul Agriculturii, aceste proiecte de cercetare au fost câștigătoare, cu obiectivul ca, în 2026, linia de culoare roz și linia de culoare albă să fie omologate, recunoscute practic la nivel național și european. Rasa Karakul de Botoșani, prin omologarea celor două linii colorate, și vorbim de linia roz și linia albă, în 2026, practic își încheie o primă etapă în realizările, cred, cele mai spectaculoase la nivelul Uniunii Europene. Să ai o rasă cu șase linii colorate nu este ușor.”

Nu e vorba despre vopsire sau tratamente artificiale, ci despre o mutație naturală stabilizată prin selecție genetică pe parcursul a patru decenii.

Daniel Nechifor, inginer zootehnic: „Linia roz face parte din rasa Karakul de Botoșani și s-a format din împerecherea liniei maro cu linia albă, iar împreună au dat această linie roz. Culoarea liniei roz este, de fapt, combinația dintre fibrele albe și fibrele maro.”

Pe lângă aspectul spectaculos, oaia roz are și performanțe productive bune.

Ionică Nechifor, director Stațiunea de Cercetare Popăuți: „Oaia roz are și o producție de lapte foarte bună, puțin sporită față de Karakulul negru. De asemenea, producția de carne este una ușor superioară celorlalte culori, dacă ne raportăm la clasamentele și evaluările existente la nivelul Uniunii Europene.”

Dacă procesul de omologare se va încheia cu succes în 2026, Karakulul roz de Botoșani are toate șansele să devină un brand românesc recunoscut pe plan internațional.