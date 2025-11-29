Afacere de succes în Beiuș. Serele de acolo sunt pline de căpșune proaspete în prag de iarnă

2 minute de citit Publicat la 09:07 29 Noi 2025 Modificat la 09:07 29 Noi 2025

Afacere de succes în Beiuș. Serele de acolo sunt pline de căpșune proaspete în prag de iarnă. FOTO: Getty Images

În inima Bihorului, la Beiuș, serele sunt pline de căpșune coapte. Un fost cioban a transformat munca grea din copilărie într-o afacere de succes. După 30 de ani de muncă, a ridicat una dintre cele mai mari companii din România în domeniul fructelor de pădure.

Deși e sfârșit de noiembrie, căpșunele roșii și aromate sunt culese una câte una, în serele care se întind pe 4 hectare. La Beiuș, totul e calculat cu precizie: temperatura, lumina și hrana plantelor, pentru ca fructele să crească perfect. La fiecare trei zile se strâng aproximativ trei tone de căpșune.

Din sere, fructele ajung imediat în sala de ambalare.

Dumitru Gal, antreprenor: „Fiecare fruct de pădure este ales manual, bucată cu bucată, în funcție de calibru.”

Cele perfecte ajung în caserole de 250 sau 500 de grame, gata de raft. Iar fructele mai mici, care nu îndeplinesc criteriile comerciale, nu se pierd, ci ajung acolo unde aduc bucurie: în azile și case de copii.

În plin sezon, se ambalează zilnic până la 20 de tone de căpșune și încă 30 de tone de afine, zmeură, mure și coacăze. Fiecare caserolă are un cod care indică exact locul unde a fost selectată.

Ioana Bota, manager fabrică: „Acest cod de bare este legat în mod direct de angajații noștri. În momentul în care este scanat, noi îl avem identificat în format online. Dacă apare o problemă la clienții noștri, legată de calitatea produsului, avem capacitatea să mergem până efectiv la angajat, să discutăm și să vedem ce s-a întâmplat.”

Povestea de la Beiuș a început cu visul unui copil de 10 ani, trimis să muncească la câmp și să ducă oile la păscut, de a ajunge un om important.

Dumitru Gal, antreprenor: „Primul meu contact cu munca a fost la 10 ani, când mergeam cu oile noastre și cele din sat, la pășunat. De mic am învățat ce înseamnă efortul și lipsurile, dar tocmai ele m-au făcut să lupt. La 30 de ani am început să vând primele fructe de pădure, iar azi, după zece ani, compania are o cifră de afaceri de 35 de milioane de euro și peste 200 de angajați.”

După ce a investit 11 milioane de euro în plantație, antreprenorul bihorean va demara, în primăvară, un nou proiect european de trei milioane de euro.

Dumitru Gal, antreprenor: „Din primăvară, sau poate chiar mai devreme, aici, la poalele Apusenilor, pe tot ce vedeți în jur, va prinde viață un nou proiect. Vom ridica un sistem hidroponic modern, întins pe 24 de hectare. Aici vor fi afine, zmeură, mure și coacăze roșii.”

Ferma funcționează deja parțial pe energie verde, printr-un parc fotovoltaic care acoperă o treime din consumul fabricii. Aici funcționează cea mai modernă linie de procesare a fructelor de pădure din Europa de Est.