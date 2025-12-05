Cloudflare a picat din nou: Mii de site-uri și servicii online nu pot fi accesate. Inclusiv DownDetector a fost nefuncțional

3 minute de citit Publicat la 11:17 05 Dec 2025 Modificat la 12:04 05 Dec 2025

Cloudflare este una dintre cele mai mari rețele de infrastructură web din lume. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Mai multe site-uri au picat astăzi din cauza unor probleme la rețeaua Cloudflare. Inclusiv platforma DownDetector, folosită în mod obișnuit pentru a verifica întreruperi ale serviciilor online, afișează erori, ceea ce indică o avarie de amploare.

UPDATE 11:50 Cloudflare a transmis la 09:38 UTC (11:38 ora României) o actualizare privind problemele întâmpinate de unii utilizatori ai serviciilor.

„Cloudflare investighează rapoarte privind un număr mare de pagini goale atunci când se folosește lista API pe un spațiu de nume Workers KV. Cloudflare investighează un nivel crescut de erori pentru clienții care rulează scripturi Workers. Lucrăm la analizarea și atenuarea acestei probleme.”, a transmis rețeaua web.

Între timp, platforma DownDetector a redevenit funcțională și arată aproape 1900 de raportări din partea utilizatorilor Cloudflare ale unor probleme de accesare, vineri la ora 11:11, ora României.

Știrea inițială: La accesarea unor site-uri, utilizatorii primesc pe ecran mesajul „500 Internal Server Error – cloudflare”, ceea ce indică o problemă de funcționare la nivelul infrastructurii de distribuție.

Cloudflare a confirmat incidentul pe pagina sa oficială de status, anunțând că se confruntă cu probleme care afectează atât panoul de administrare (Cloudflare Dashboard), cât și API-urile asociate.

La 11:09 ora României, Cloudflare a publicat o actualizare: „continuăm să investigăm această problemă”, a transmis compania.

„Cloudflare investighează probleme care afectează Cloudflare Dashboard și API-urile asociate. Clienții care folosesc Dashboard-ul sau API-urile Cloudflare sunt afectați, deoarece unele solicitări pot eșua și/sau pot afișa mesaje de eroare.”, este mesajul transmis de sursa citată.

Potrivit companiei, cererile trimise către aceste servicii pot eșua sau pot afișa mesaje de eroare, afectând funcționarea normală a site-urilor care depind de infrastructura Cloudflare.

Problemele au fost raportate în jurul orei 08:56 UTC (10:56 ora României), iar specialiștii Cloudflare au precizat că situația este în curs de investigare.

Până la această oră, nu a fost comunicată cauza exactă a defecțiunii și nici un interval estimat de remediere.

Rețeaua globală Cloudflare a picat și pe 18 noiembrie

Site-uri din toată lumea au înregistrat probleme tehnice pe 18 noiembrie din cauza unei avarii globale a serviciilor Cloudflare.

Totodată, și site-uri din România, precum antena3.ro, g4media.ro, agerpres.ro, libertatea.ro, news.ro și altele au avut probleme de conectare la serverele Cloudflare.

Printre site-urile globale care au întâmpinat probleme se numără rețelele sociale X și Truth Social și aplicațiile Spotify și Grindr.

Cloudflare a anunțat că a remediat problemele după mai bine de 4 ore în care site-uri din toată lumea au fost căzute.

Cloudflare este una dintre cele mai mari rețele web din lume, cu milioane de site-uri conectate la serviciile sale

Cloudflare este una dintre cele mai mari rețele de infrastructură web din lume, cu „milioane de proprietăți online” conectate la serviciile sale, după cum se descrie chiar compania. Tehnologiile Cloudflare ajută ca site-urile, de la mari platforme online până la bloguri, ONG-uri sau afaceri mici, să fie mai rapide, mai sigure și mai stabile, indiferent de nivelul de trafic.

În mod normal, funcționarea Cloudflare se petrece complet în fundal și nu este observată de utilizatorii obișnuiți. Însă atunci când apare o defecțiune, absența acestor servicii devine imediat vizibilă, deoarece ele fac parte din mecanismul prin care site-urile sunt livrate utilizatorilor, scrie The Independent.

Într-o structură simplă a internetului, computerul unui utilizator cere acces la o pagină, iar serverul acelui site trimite datele necesare încărcării. Dacă prea multe persoane accesează simultan aceeași resursă, serverul se poate bloca. Cloudflare și alți furnizori similari se plasează între utilizatori și serverele inițiale ale site-urilor, folosind o rețea globală de centre de date robuste, care distribuie traficul și mențin paginile online chiar și în situații de încărcare extremă sau în timpul unor atacuri cibernetice.

De ce o avarie Cloudflare blochează internetul în lanț

Tocmai pentru că serviciile Cloudflare sunt folosite de platforme din domenii foarte diferite, o problemă tehnică poate afecta simultan site-uri fără nicio legătură între ele. Exact acest lucru s-a întâmplat marți dimineață, când o parte importantă a internetului a devenit inaccesibilă.

Cloudflare a transmis inițial că este la curent cu avaria și că investighează situația. Ulterior, compania a anunțat că problemele au fost remediate după mai bine de patru ore:

„A fost implementată o soluție și credem că incidentul este acum rezolvat. Continuăm să monitorizăm erorile pentru a ne asigura că toate serviciile revin la normal”, a transmis compania americană.

Avariile de acest tip nu sunt izolate. Luna trecută, un alt gigant de infrastructură online, Amazon Web Services (AWS), a suferit o defecțiune majoră care a provocat la rândul ei blocaje globale. Platforme populare, aplicații și servicii financiare au întâmpinat dificultăți, ceea ce a readus în discuție dependența uriașă a internetului modern de un număr relativ mic de furnizori de infrastructură critică.

Incidentul Cloudflare de marți întărește aceeași concluzie: aceste companii funcționează discret, aproape invizibil, cât timp lucrurile merg bine. Însă atunci când se opresc, efectele se propagă rapid și afectează milioane de utilizatori.