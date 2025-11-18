Rețeaua globală Cloudflare a căzut. Mai multe site-uri din România, printre care și Antena3.ro, întâmpină probleme de conectare

1 minut de citit Publicat la 14:14 18 Noi 2025 Modificat la 14:17 18 Noi 2025

Cloudflare este o infrastructură globală de internet care oferă multe dintre tehnologiile de bază care susțin experiențele online de astăzi. Foto: Profimedia Images

Site-ul antena3.ro înregistrează probleme tehnice din cauza unei avarii globale a serviciilor Cloudflare. Mai multe site-uri din România și din lume sunt blocate din aceasta cauză.

Rețeaua globală Cloudflare întâmpină probleme. Cloudflare anunță că are cunoștință despre problema care ar putea afecta mai mulți clienți și o investighează. Mai multe site-uri din România, printre care și antena3.ro, au probleme de conectare.

„Cloudflare are cunoștință de o problemă care ar putea afecta mai mulți clienți și o investighează. Detalii suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce devin disponibile mai multe informații.

Furnizorul nostru de portal de asistență întâmpină în prezent probleme și, prin urmare, clienții ar putea întâmpina erori la vizualizarea sau răspunsul la solicitările de asistență. Lucrăm alături de furnizorul nostru terț pentru a înțelege impactul complet și a atenua această problemă. Mai multe actualizări vor urma în curând”, transmite compania din Statele Unite.

Site-uri din România, precum antena3.ro, g4media.ro, agerpres.ro, libertatea.ro, news.ro și altele au probleme de conectare la serverele Cloudflare. Problema este una globală.

Cloudflare este o infrastructură globală de internet care oferă multe dintre tehnologiile de bază care susțin experiențele online de astăzi. Aceasta include instrumente care protejează site-urile web de atacurile cibernetice și asigură că acestea rămân online în mijlocul traficului intens, de exemplu.