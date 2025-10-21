S-a aflat de ce au picat serverele Amazon. Eroarea banală care a dat internetul peste cap

O eroare de tip DNS pare să fie cauza penei majore de funcționare la Amazon Web Services (AWS). Foto: Hepta

O eroare de tip DNS pare să fie cauza penei majore de funcționare la Amazon Web Services (AWS), care a afectat luni dimineață sute de platforme online, de la rețele sociale până la jocuri video.

Problema a apărut la cel mai vechi și mai mare centru de date al companiei, aflat în nordul statului Virginia din SUA, zonă cunoscută drept „Data Center Alley”, unde se află sute de centre de date ale marilor giganți tech.

Pana a început în cursul dimineții de luni și a scos din funcțiune peste 100 de servicii AWS. Printre platformele afectate s-au numărat Snapchat, Reddit, Venmo, dar și jocuri populare precum Roblox, Wordle și Fortnite, care folosesc infrastructura Amazon pentru găzduirea serverelor și livrarea conținutului.

Potrivit paginii de stare a serviciilor AWS, problema a fost legată de sistemul DNS (Domain Name System) al centrului de date din Virginia. În jurul orei 18:00 (ora coastei de est a SUA), Amazon a anunțat că a remediat eroarea, iar toate cele 142 de servicii afectate funcționează din nou normal.

DNS-ul este practic „agenda” internetului, sistemul care traduce numele unui site (ex: reddit.com) într-o adresă IP, astfel încât browserul să știe unde să trimită cererea. Dacă DNS-ul nu funcționează, paginile se pot încărca foarte greu sau deloc, iar utilizatorilor le poate părea că site-ul „nu există”, scrie Business Insider.

După eroarea DNS, au apărut și alte probleme în lanț, inclusiv defecțiuni ale serviciilor de calcul în cloud și ale echilibratoarelor de sarcină (Network Load Balancers), care distribuie traficul între servere. Toate acestea au afectat funcționarea normală a mai multor servicii AWS.

Milioane de companii din întreaga lume depind de infrastructura Amazon Web Services. Singurii competitori de dimensiuni comparabile sunt Microsoft Azure și Google Cloud Platform.

Deși erorile DNS nu sunt neobișnuite în rândul furnizorilor de servicii internet, amploarea problemelor cauzate de pana AWS este rar întâlnită. Alte companii mari au avut, de asemenea, probleme similare în ultimii ani:

în 2021, Microsoft Azure a suferit o pană DNS cauzată de un vârf de trafic;

în același an, Akamai Edge a avut o eroare din cauza unui bug intern;

iar în iulie, Cloudflare a raportat o defecțiune provocată de o configurare greșită.

Regiunea din nordul Virginiei, unde s-a produs defecțiunea, este un nod esențial al infrastructurii internetului global. Potrivit unui raport Business Insider, companiile Big Tech au depus doar în primele nouă luni ale anului 2025 cereri pentru construirea a 54 de noi centre de date în Virginia, majoritatea aparținând Amazon.

În prezent, centrele de date din Virginia consumă aproximativ un sfert din energia electrică a statului, iar localnicii sunt tot mai preocupați de impactul acestor construcții asupra mediului și calității vieții, în ciuda veniturilor fiscale promise.

Amazon nu a oferit încă un răspuns oficial cu privire la incident.