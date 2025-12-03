Orașul din România în care vor fi instalate zeci de stații inteligente de autobuz. Au WiFi, pavaj tactil și monitorizare în timp real

30 de stații inteligente pentru transportul în comun vor fi amplasate în municipiul Baia Mare. Foto: Doru Dăncuș via Facebook

30 de stații inteligente de autobuz urmează să fie montate în municipiul Baia Mare, amplasarea celor mai multe dintre ele fiind preconizată pe tronsoanele cele mai aglomerate, inclusiv în cartierele periferice, a declarat miercuri primarul Doru Dăncuş, citat de Agerpres.

"Valoare inițială estimată a proiectului era de peste 9 milioane de lei cu TVA inclus, finanțată prin Programul Național de Redresare şi Reziliență (PNRR) ,pentru care am finalizat şi ultimul pas dinaintea implementării propriu-zise, respectiv procedura de achiziție publică.

Mai exact, am semnat contractul de execuție la o valoare mult mai mică, de aproximativ 6,3 milioane lei cu TVA inclus și putem să emitem ordinul de începere.

Este vorba despre schimbarea a nu mai puțin de 30 de stații de autobuz din Baia Mare cu stații noi, smart, dotate cu numeroase funcționalități, printre care camere de supraveghere, pavaj tactil pentru nevăzători, senzori de mediu, prize USB, hotspot-uri WiFi, şi panouri LED şi e-ink de informare a călătorilor", a precizat Dăncuş.

Un alt avantaj al stațiilor inteligente este că va permite călătorilor să vadă în timp real locul unde se află autobuzul sau troleibuzul pe care îl așteaptă.

"Călătorii vor putea urmări în timp real locația mijloacelor de transport în comun şi alte informații importante, cu ajutorul unui sistem pe care îl implementăm, de asemenea, tot în cadrul acestui proiect, împreună cu o aplicație smart-city" a mai spus primarul.

Acesta a menționat că lucrările vor începe "în cel mai scurt timp".

Unde vor fi amplasate stațiile inteligente din Baia Mare

Pe pagina de Facebook, primarul municipiului a detaliat amplasarea celor 30 de stații inteligente, grupate pe străzi, după cum urmează:

Strada Culturii

Zona Colegiului Național Vasile Lucaciu

Strada George Coșbuc

Zona Planetariu

Zona Kaufland 1

Zona Spitalului Județean

Bulevardul Republicii

Zona Sălăjeancă

Zona Vlad Țepeș

Zona Liana

Zona Mărășești

Bulevardul Regele Ferdinand

Zona Epsilon

Zona Center Grănicerilor

Strada Vasile Alecsandri

Zona Piața Izvoare (VITAL)

Zona Piața Izvoare (giratoriu)

Zona Plugarilor

Zona Cătălina

Strada Mihai Eminescu

Zona Arieșului (pe partea cu biserica)

Strada Luminișului

Zona Stadion Phoenix

Strada Minerilor

Zona Piața Minelor

Strada Victoriei

Zona Stadion

Zona Energoterm

Strada Victor Babeș

Zona I. L. Caragiale

Zona Gheorghe Lazăr (fostul liceu nr. 2)

Zona Spital TBC (stație nouă)

Strada Vasile Lucaciu

Zona Spitalul de Boli Infecțioase

Zona Pompieri

Zona IMUM 1

Zona IMUM 2

Strada 8 Martie

Zona Urbis

Strada Barajului

Zona Ferneziu

Zona Carieră

Zona Herja (urcare la biserică)

"Împreună cu modernizarea flotei URBIS, cu reabilitarea bulevardelor și multe alte proiecte pe care urmează să le realizăm, aceasta este o nouă investiție prin care nu doar că ne aliniem cu orașele europene moderne, ci încercăm să-i convingem pe cât mai mulți să aleagă transportul în comun", a subliniat primarul Dăncuș.