Orașul din România în care vor fi instalate zeci de stații inteligente de autobuz. Au WiFi, pavaj tactil și monitorizare în timp real

30 de stații inteligente de autobuz urmează să fie montate în municipiul Baia Mare, amplasarea celor mai multe dintre ele fiind preconizată pe tronsoanele cele mai aglomerate, inclusiv în cartierele periferice, a declarat miercuri primarul Doru Dăncuş, citat de Agerpres.
"Valoare inițială estimată a proiectului era de peste 9 milioane de lei cu TVA inclus, finanțată prin Programul Național de Redresare şi Reziliență (PNRR) ,pentru care am finalizat şi ultimul pas dinaintea implementării propriu-zise, respectiv procedura de achiziție publică.
Mai exact, am semnat contractul de execuție la o valoare mult mai mică, de aproximativ 6,3 milioane lei cu TVA inclus și putem să emitem ordinul de începere.
Este vorba despre schimbarea a nu mai puțin de 30 de stații de autobuz din Baia Mare cu stații noi, smart, dotate cu numeroase funcționalități, printre care camere de supraveghere, pavaj tactil pentru nevăzători, senzori de mediu, prize USB, hotspot-uri WiFi, şi panouri LED şi e-ink de informare a călătorilor", a precizat Dăncuş.
Un alt avantaj al stațiilor inteligente este că va permite călătorilor să vadă în timp real locul unde se află autobuzul sau troleibuzul pe care îl așteaptă.
"Călătorii vor putea urmări în timp real locația mijloacelor de transport în comun şi alte informații importante, cu ajutorul unui sistem pe care îl implementăm, de asemenea, tot în cadrul acestui proiect, împreună cu o aplicație smart-city" a mai spus primarul.
Acesta a menționat că lucrările vor începe "în cel mai scurt timp".
Unde vor fi amplasate stațiile inteligente din Baia Mare
Pe pagina de Facebook, primarul municipiului a detaliat amplasarea celor 30 de stații inteligente, grupate pe străzi, după cum urmează:
Strada Culturii
- Zona Colegiului Național Vasile Lucaciu
Strada George Coșbuc
- Zona Planetariu
- Zona Kaufland 1
- Zona Spitalului Județean
Bulevardul Republicii
- Zona Sălăjeancă
- Zona Vlad Țepeș
- Zona Liana
- Zona Mărășești
Bulevardul Regele Ferdinand
- Zona Epsilon
- Zona Center Grănicerilor
Strada Vasile Alecsandri
- Zona Piața Izvoare (VITAL)
- Zona Piața Izvoare (giratoriu)
- Zona Plugarilor
- Zona Cătălina
Strada Mihai Eminescu
- Zona Arieșului (pe partea cu biserica)
Strada Luminișului
- Zona Stadion Phoenix
Strada Minerilor
- Zona Piața Minelor
Strada Victoriei
- Zona Stadion
- Zona Energoterm
Strada Victor Babeș
- Zona I. L. Caragiale
- Zona Gheorghe Lazăr (fostul liceu nr. 2)
- Zona Spital TBC (stație nouă)
Strada Vasile Lucaciu
- Zona Spitalul de Boli Infecțioase
- Zona Pompieri
- Zona IMUM 1
- Zona IMUM 2
Strada 8 Martie
- Zona Urbis
Strada Barajului
- Zona Ferneziu
- Zona Carieră
- Zona Herja (urcare la biserică)