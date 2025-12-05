Daniel Cioabă, cercetat după logodna fiului său adolescent cu o minoră. Nora "regelui romilor" a născut recent o fetiţă

În urma relației cu fiul lui Daniel Cioabă, adolescenta a născut o fetiţă. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Daniel Cioabă, autointitulatul rege al romilor din România, este cercetat de poliţie pentru că ar fi aranjat logodna fiului său minor cu o fată cu doi ani mai mică decât el. În urmă cu o lună, adolescenta a născut o fetiţă. O rudă a tinerei mame a reclamat că aceasta ar fi fost cumpărată de familia băiatului şi forţată să trăiască cu el. Daniel Cioabă neagă toate acuzaţiile. Protecţia Copilului a sesizat Poliţia, care a deschis dosar penal pentru înlesnirea de acte sexuale între minori.

Cazul în care este implicat băiatul lui Daniel Cioabă a ajuns în atenţia oficialilor din cadrul Direcţiei pentru Protecţia Copilului Sibiu, care au anunţat că vor demara o anchetă pentru a afla dacă mama minoră se află într-o situaţie de risc. "Regele romilor" din România susţine că cei doi minori s-au cunoscut pe o reţea socială şi ar fi decis singuri să formeze un cuplu.

"Pentru familia Cioabă, problemele au apărut imediat după logodnă, când tatăl băiatului a fost acuzat că ar fi aranjat căsătoria celor doi minori. Au existat inclusiv acuzaţii că Daniel Cioabă ar fi înlesnit întreţinerea de acte sexuale între fiul acestuia şi minoră. Poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale au deschis un dosar de cercetare penală care, momentan, nu s-a finalizat", a relatat Andrei Naiţă, corespondent Antena 3 CNN.

Fiul lui Daniel Cioabă şi adolescenta s-au logodit anul trecut, în cadrul unei ceremonii fastuoase. La acea vreme, adolescentul avea vârsta de 16 ani, iar aleasa inimii sale, 14. Fata, care provine din Drăgășani, trăia mai mult în Anglia. Ei s-au cunoscut pe internet și s-au îndrăgostit. Mai mult, unii susţin că minorii ar fi cerut ca relația să fie oficializată într-un fel.

Scandalul din familia "regelui romilor" din România vine contextul în care ministrul Muncii a semnat un proiect legislativ care propune sancţiuni penale dure pentru căsătoriile aranjate care implică minori.

În plus, subiectul căsătoriilor timpurii în familia Cioabă a fost intens dezbătut inclusiv în presa internaţională în 2003. La acea vreme, fiica lui Florin Cioabă, Ana-Maria, s-a căsătorit la vârsta de 12 ani. În acest caz, mai multe organizaţii pentru Drepturile Omului au condamnat aceste practici, pe care le-au catalogat drept "abuzive şi dăunătoare".