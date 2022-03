Programul Noua Casă 2022. Ce pași trebuie să urmăm pentru a aplica la programul Noua Casă

Cei care doresc sa isi cumpere o locuinta noua anul acesta pot aplica deja pentru programul Noua Casa. Acesta a fost lansat pe 11 martie, iar primele dosare au fost deja incarcate in program. Cei interesati trebuie sa urmeze cativa pasi si sa indeplineasca o serie de criterii pentru a fi eligibili. Dar sa vedem daca romanii sunt dispusi sa se imprumute la banci in aceasta perioada de incertitudine.

CE FONDURI PUTEM OBŢINE PRIN ''NOUA CASĂ''

- 70.000 EURO

- 140.000 EURO

ALTE COSTURI PENTRU PROGRAMUL ''NOUA CASĂ''

- depozitul colateral

- dobânda, formată din Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor la care se adaugă o marjă de maximum 2%

- comisionul anual de garantare, ce reprezintă 0,3%

Cei interesati pot cumpara in cadrul programului locuinte noi sau consolidate la o valoare maximă de 70.000 de euro, avansul minim obligatoriu fiind de 5%, iar procentul maxim de garantare de 50%. Dacă locuinta ajunge pana la 140.000 de euro, atunci valoarea maxima a creditului va fi de 119.000 euro, cu un avans de 15% din partea beneficiarului. Dar pentru a afla costurile exacte ale creditului este necesar sa solicitam informatii bancii si sa fim pregatiti pentru plata avansului minim obligatoriu. Exista si alte costuri care constau in depozitul colateral, dobanda si comisionul anual de garantare. Care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmati pentru a obtine creditul ne explica Dumitru Nancu, directorul general al Fondului National de Garantare a Cretidelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii.

CONDIŢII PENTRU A APLICA LA PROGRAMUL ''NOUA CASĂ''

- Solicitantul sau soţul/soţia acestuia să nu deţină o proprietate

- Solicitantul sau soţul/soţia acestuia să nu deţină o proprietate mai mare de 50mp

"Cei care doresc să se inscrie in programul Noua casă trebuie sa indeplineasca o serie de conditii. Cel care aplica sau sotul/sotia acesuia sa nu detina in proprietate o locuinta sau, in cazul in care detine deja o casa aceasta sa nu aiba o suprafata utila mai mare de 50 de mp si sa nu fi fost achizitionata prin programul Prima Casa. Anul acesta au fost introduse si noutati in program", a explicat Sabrina Voicu, în rubrica Safe Income, de la Income Magazine.