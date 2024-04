Alimentele care devin periculoase atunci când sunt congelate: ”Cu siguranță vom avea ceva grav sau mai puțin grav!”

Gospodinele aleg, de foarte multe ori, să congeleze unele alimente. De la carne, legume, chiar și pâine. Nu toate știu însă că unele dintre acestea devin periculoase pentru sănătate.

Sursa foto: Getty Images / Kinga Krzeminska

Au rămas prea multe sarmale? Sau am cumpărat prea multă pâine? Nicio problema, congelatorul este la îndemâna oricui. Românii recurg adesea la congelarea alimentelor.

Alexandru Cîrîc, directorul Institutului Național de Cercetări Alimentare, prezent în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, a explicat însă cum, cât și în ce condiții trebuie congelate alimentele pentru a nu deveni un pericol pentru sănătate.

”Procesul de congelare, atunci când nu este făcut o singură dată pe un produs, adică o congelare și decongelare repetată, distruge produsul și îl expune la o serie de riscuri microbiologice. Adică expun consumatorul la boală, expun consumatorul la anumiți patogeni care se pot dezvolta și care, poate după o primă congelare și decongelare, nu sunt atât de prezenți sau atât de virulenți în respectivul produs”, susține directorul ICA.

Pâinea congelată

În ceea ce privește pâinea, aceasta nu este chiar atât de periculoasă, dacă este congelată corect.

”Aici este o altă situație. Aceasta a fost tratată termic. A ajuns la o temperatură în care au fost eliminate riscurile microbiologice.

Noi am luat-o, dacă am avut suficientă grijă, nu am atins pâinea, am pus-o direct într-o pungă, nu am atins pâinea atunci când am adus-o acasă și am lăsat-o pe masă două zile după care o congelăm. În situația aceasta nu ne expunem unui risc.

Mâncarea gătită

Însă, în cazul în care am luat o mâncare gătită, am mai ținut-o poate o oră sau două pe masă, am congelat-o și o decongelăm, proces de decongelare pe care știm cu toții că este bine să fie lent, și aplicăm acest lucru, o decongelăm lent, poate stă din congelator încă o zi la frigider. Chiar și așa, la final, riscul microbiologic trece probabil de 50-60%. Cu alte cuvinte, cu siguranță vom avea ceva mai grav sau mai puțin grav atunci când vom consuma produsul”, a mai spus Alexandru Cîrîc în exclusivitate la Antena 3 CNN.