Milionarul care i-a supărat pe profesori lovește din nou: „Cu ce te ajută logaritmii să cumperi o bicicletă?”

În urmă cu un an, antreprenorul milionar Călin Donca i-a șocat pe toți când le-a sugerat public oamenilor să nu-și mai trimită copiii la școală. Invitat la iThink cu Iusti Fudulu, omul de afaceri a explicat în detaliu la ce s-a referit.

Sursa foto: Antena 3 CNN

„Tot ce înseamnă școală vine din modul în care ea a fost creată în urmă cu 100 de ani, pe sistemul prusac, care a creat această școală pentru sistemul industrial din acea perioadă, pentru a crea angajați cuminți, ca să poată să meargă industria. Ea nu a fost gândită ca oamenii să fie responsabili, să fie antreprenori, oameni care vor să evolueze. Profesorul e instruit să te instruiască să te bazezi pe sistem.”, a spus Călin Donca la iThink.

Penultimul din clasă, premiant în business

„Chiar acum am avut întâlnirea de 20 de ani și am mers să vedem catalogul. Deci eu aveam mai multe absențe decât note de trei ori. Nu încăpea coloana aia de absențe și treceau și la note absențe. Eu am fost penultimul din clasă. Îți dai seama că la întâlnirea de 20 de ani e foarte interesant să-i vezi cum au evoluat fiecare. Toți care erau cei mai buni la școală și toți erau mai buni decât mine, în afară de unul, au rămas în sistemul de angajat.”, a adăugat antreprenorul.

„Matematica se face cu Excel”

„Eu voiam atunci o bicicletă. Nu găseam nicio legătură între a învăța logaritmii cu bicicleta mea. Erau spații diferite, galaxii diferite. Era galaxia bicicletă și galaxia logaritmi. Și atunci o faci tot cu Excel și tot cu calculatorul. Adică eu știu cât face 3 ori 16. Dar dacă ar fi financiar să fac factură la cineva 3 ori 16 milioane de euro, tot cu calculatorul aș face ca să fiu sigur, să nu greșesc. Matematica te ajută până la un anumit nivel. Ei spun că îți muncește creierul. Dar nu putem să-l muncim cu lucruri care ne ajută real în viață? Sunt atâtea lucruri pe care trebuie să le învățăm în copilărie despre ceea ce urmează.”, este convins omul de afaceri.

Și-a scos cei 5 copii de la școală

„Noi le oferim o educație individuală, nu generală. Este o greșeală în sistemul nostru de învățământ că suntem băgați toți în aceeași oală și toți trebuie să știm bine Geografie, Biologie, Matematică, Franceză, Engleză, Limba Română și Istorie, iar dacă nu ești bun la una dintre ele, cumva nu ești dintre cei de top ai clasei. Această evoluție în fiecare dintre părți, ne face ca la final să nu știm în ce direcție să o luăm. Avem o programă pe care o urmăm, avem o școală umbrelă care ne spune pe unde trebuie să fim, dau și ei examene din când în când. Fac homeschooling, dar există această variantă a unei școli din București care oferă o programă prin care poți să verifici dacă copiii sunt la nivelul vârstei lor.”, a adăugat antreprenorul Călin Donca, invitat la iThink cu Iusti Fudulu, emisiunea care deși nu-ți spune ce să gândești, cu siguranță te pune pe gânduri.