Sorin și Diana Gadola, lista alimentelor care duc la depresie: ”Din păcate, și acestea întră în categoria lor!”

Ce facem când suntem triști sau nervoși? De obicei ne ”răzbunăm” pe o ciocolată sau pe o cutie de înghețată. Problema este că, uneori, este posibil să ne facem mai mult rău decât bine.

Sursa foto: iThink Antena 3 CNN

Sorin și Diana Gadola au vorbit, în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, despre alimentele care duc cel mai tare la depresie.

”Sunt expertă în alimente care duc la depresie”, a explicat Diana Gadola râzând și mărturisind totodată că, în trecut, a fost chiar ea ”dependentă” de astfel de alimente. Iar rezultatele nu au întârziat să apară. S-a luptat cu depresia ani buni.

”Ciocolata, care își face loc în viața ta puțin câte puțin, până ajungi să faci un fel de obsesie pentru ea... În cazul în care ne putem limita la două bucățele de ciocolată de calitate, organică dacă se poate, cu zahăr din trestie sau cu zahăr de cocos, organic, fără E-uri, conservanți, coloranți, este benefică.

Și chipsurile, care au fost preferatele mele, și care sunt minunate. Și ele fac parte capitolul depresie, din păcate.

Aici mai intră și mâncarea de tip fast food, inclusiv mâncarea de catering care nu este de prea bună calitate”, a mai explicat Diana Gadola în exclusivitate emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.

Sorin Gadola, pe de altă parte, susține că depresia are cauze multiple, care pot pleca încă din copilărie.

”În copilărie, pe la 7 ani, am descoperit calculatorul. Și stăteam 16-18 ore pe zi. Am devenit foarte bun pentru că am fost foarte perseverent. Și am intrat într-o depresie, dar nu foarte clară. Aveam foarte mulți nervi, jocuri video, am devenit foarte repede antisocial”, povestește Sorin Gadola.

”Ulterior, am lăsat-o puțin mai moale, nu știu exact motivul, foarte probabil îndemnat de părinți. Am început să ies pe afară, a dispărut depresia. Și tot așa, pe parcurs, am făcut tot felul de alegeri proaste. De exemplu, când am ajuns aproape adult, mâncam numai ciocolată, chipsuri. Iarăși am ajuns să fiu destul de irascibil.

Acesta este, de fapt, elefantul din cameră despre care lumea nu vorbește. Foarte greu m-am prins, Cred că abia pe la 28-29 de ani, adică eu când nu eram încă adult am început să fiu mai irascibil, după care iarăși am început să fiu mai activ fizic, să am mai mare grijă la sănătate, să fiu mai bine. Dar cum lucrurile nu sunt clare, pentru că toți suntem grăbiți, până la urmă investim în apartamente, în mobilă, în mașini. Sănătate este pe ultimul loc pentru majoritatea. Așa a fost și la mine.

Și ajungi la un moment dat la medic, și încerci tot felul de soluții, mai ales atunci când intervine depresia, deoarece totul vine din oxigen, din mâncare, din atitudine care este cultivată psihic, dar trebuie să fie cultivată și din alegerile zilnice”, mai spune el.