Mărturia tânărului care a lovit frontal maşina de poliţie: "Ei m-au căutat cu lovirea. Eu nu aveam intenţia să intru în nicio maşină"

Antena 3 CNN a obţinut mărturia exclusivă a tânărului care s-a izbit frontal cu maşina poliţiei, după o urmărire ca-n filme pe străzile Capitalei.

Între timp, au apărut imagini surprinse de camerele de supraveghere din zonă, cu momentul impactului. Iar un martor a povestit pentru Antena 3 CNN cum s-a întâmplat totul.

Șoferul fugar avea o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a recunoscut că a încercat să scape de poliţie fiindcă băuse la volan. "Am luat 4 guri de Whiskey în timp ce conduceam, dar nu m-am drogat", este mărturia halucinantă a acestuia. Tânărul a mai povestit cum a stat cu poliţia pe urme 15 minute şi că impactul a fost provocat de poliţişti şi nu de el.

"Am băut exact patru guri, mai pline aşa să spun. Dar cum? Aşa din 10 în 10 minute, când îmi dădea ăsta sticla. La volan.

Ei m-au căutat cu lovirea. Asta vreau ca să spun".

"Impactul a fost 50 maşina de poliţie, 50 eu, frontal", a mai spus şoferul urmărit de poliţie pentru Antena 3 CNN.

"Eram pe linia de tramvai şi în faţa mea a apărut o maşină de poliţie, a venit din stânga sau din dreapta, a venit exact pentru mine. Eu când am văzut-o, am vrut să fac stânga, să-i ocolesc, ei au făcut stânga după mine, am vrut să fac dreapta, să-i ocolesc, ei au făcut dreapta după mine şi ne-am lovit.

Ei m-au căutat cu lovirea. Asta vreau ca să spun.

Eu nu aveam intenţia să intru în nicio maşină, dacă era baraj în faţă eu opream, nu intram în nicio maşină de poliţie deloc. Eu am vrut doar să scap", a spus tânărul care a lovit frontal maşina de poliţie.

Prietenul şoferului ar fi fost bătut de poliţişti, arată nişte imagini.

Poliţiştii aşteaptă rezultatele testelor de la INML pentru a confirma sau nu consumul de droguri la volan. Până la această oră, Brigada Rutieră nu a formulat niciun punct de vedere cu privire la informaţiile potrivit cărora poliţiştii l-au bătut pe pasagerul din dreapta al maşinii imediat după impact.

Un martor al accidentului a povestit pentru Antena 3 CNN, în exclusivitate şi sub protecţia anonimatului, cum maşina de Poliţie era să lovească taxiul în care se afla.

Mai mult, spune bărbatul, după impact, poliţiştii nu s-au dus la şoferul fugar să-i acorde primul ajutor. L-ar fi lovit, în schimb, de mai multe ori.

"Veneam de la Bucur Obor în taxi. N-am trecut de niciun filtru nimic şi eram prima maşină care a trecut şi imediat s-a întâmplat accidentul. Vă treziţi cu o maşină de poliţie în curbă care are girofarele aprinse dar taie benzile, de pe banda întâi încearcă să se ducă pe banda trei. Vă daţi seama, şi în curbă şi pe contrasens", a spus martorul.

"Pe şofer am văzut că l-au culcat la pământ şi îi dădeau, că se vede şi unde e şi poliţistul care gesticula şi făcea în toate felurile", a mai spus bărbatul.