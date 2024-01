"Sunt sigurele lor economii în caz de boală şi bătrâneţe" | Adevărul despre Casele de Ajutor Reciproc, soluţia românilor pentru a obţine bani fără documente și condiții ca la bancă

Tot mai mulți români caută variante pentru investiții cu profit mai mare decât depozitul bancar. Una dintre aceste variante este Casa de Ajutor Reciproc a Salariaților, unde fiecare depune bani într-un fond pentru care se primește dobândă. Riscuri şi avantaje.

Cu un profit puțin mai mare decât ceea ce oferă banca, CAR-urile, însemnând Casele de Ajutor Reciproc, sunt tot mai căutate. Unele CAR-uri oferă chiar și peste 8% dobândă acordată după un an. Media la nivel național este de 6%.

Cu un fond de 10.000 lei acumulat pe baza contribuțiilor de peste an, după un an de zile, cel care depune banii vor obține în plus 600 lei, însemnând acea dobândă de 6%.

Mecanismul este simplu din contribuțiile adunate se fac în continuare împrumuturi fără atât de multe documente și condiții ca la bancă.

Fie că de pui sau împrumuți, trebuie să fii membru. Mulți deponenți sunt membri de zeci de ani și-au scos de câteva ori banii.

Adevărul despre Casele de Ajutor Reciproc, soluția românilor pentru a obţine bani fără documente și condiții ca la bancă

"De 27 de ani aproximație contribui. Am scos de vreo trei-patru ori. Ba îi scot, ba mă înscriu iar. E cea mai bună soluție de a strânge niște bănuți aici, că în caz de nevoie, la orice oră ești sigur că poți beneficia la de un împrumut", spune un bărbat.

"Sunt, în multe cazuri, singurele economii pe care le au un caz de boală sau de bătrânețe", spune Voicu Ana Maria, secretar executiv UNCARSR.

Există însă și riscuri, capcane, mascate sub iluzia unor profituri uriașe.

"Mai sunt, în același timp și așa-zisele Case de Ajutor Reciproc independente, care nu sunt controlate sau supravegheate de nicio instituție", mai spune Voicu Ana Maria, secretar executiv UNCARSR.

Cu cât CAR-ul are un istoric mai îndelungat și un număr de membri mai mare, este mai sigur pentru a face o investiție, spun analiștii.

"Și fondul de garantare al depozitelor din sistemul bancar nu acoperă și partea de CAR.

Există un registru al CAR-urilor, sunt peste 2.000 de CAR-uri înscrise în registrul Băncii Naționale, dar mai departe, nu intervine cu nimic în supravegherea acestor CAR-uri", spune Irina Chiţu, director comparator bancar

Privite mai degrabă ca investiții pe termen lung, Casele de Ajutor Reciproc oferă, pe lângă împrumuturi pentru care se plătește aproximativ 15% dobândă, și ajutoare cum ar fi cel de deces, o căsătorie.

În acest moment, în România sunt, potrivit datelor BNR, 2.467 de Case de Ajutor Reciproc. În 2023, 21 de CAR-uri au fost radiate.