Un român care are familia în Moscova, mărturisiri tulburătoare: "E haos, sunt lacrimi, au primit telefoane de la cei cu recrutările!"

Un cetățean româno-moldovean, care în prezent are toată familia în Moscova a vorbit, în exclusivitate la News Hour with CNN, despre situația tensionată din Rusia. Din motive de siguranță nu a folosit numele său real în intervenția avută la postul nostru de televiziune.

"E haos, sunt lacrimi, e nesiguranța zilei de mâine, e nesiguranță totală. Tot ce îmi spun este că mai mult ca sigur vor fi trei valuri de mobilizări. Ce se cere în momentul ăsta sunt cei care au făcut armata, pe vremea Uniunii Sovietice sau acuma, după ce s-a destrămat Uniunea. Cei care au specialități sau specializări în armată, nu neapărat militari de profesie, care știu să tragă.

Cei de la mine din familie sunt puțin speriați pentru că sunt tineri, n-au făcut deloc armată. În primul val au zis că sigur nu nimeresc, însă au primit telefoanele de la comandamentul regional să întrebe dacă sunt pe teritoriul Federației Ruse în momentul ăsta, ei având și dublă cetățenie.

Am vorbit cu foști colegi de generală, că noi suntem născuți în Uniunea Sovietică și unul dintre ei este chiar trecut prin niște peripeții din regimul Putin cu rămas fără business, luat, business, cu probleme mari. El a zis că sigur nu scapă de recrutare- e de vârsta mea - nici fiul lui, deși fiul lui a terminat școala militară și are pregătire militară, A zis că are un certificat care îl scutește cumva cu probleme mentale, dar a zis că sigur nu scapă", a mărturisit "Alexandru".

Întrebat dacă există ceva care îi face pe acești oameni să se ducă la război din proprie inițiativă, "Alexandru" a răspuns:

"În principiu îi îndeamnă acei vecini foarte puternici care te împing să faci ceva și să ajuți țara. Nu sunt atât de mulți, dar sunt destui încât să pună o presiune peste tine. Dar, efectiv este frica tuturor să vorbească și cu vecini, și cu prieteni".