Anchetă de amploare în Serbia. Fetița de 2 ani, dispărută de o săptămână, ar fi fost văzută alături de două românce

Au apărut noi imagini în cazul fetiţei dispărute din Serbia, dintr-o localitate foarte aproape de ţara noastră. Un clip video cu o fetiţă care seamănă cu cea dată în urmărire a fost făcut în Viena.

Un martor sârb a filmat sâmbătă două femei şi o fetiţă cu o înfăţişare asemănătoare, care aşteptau într-o staţie de tramvai. Martorul care a trimis imaginile poliţiei sârbe le-a declarat anchetatorilor că femeile vorbeau limba română.

Purtătorul de cuvânt al poliţiei din Viena le-a declarat reporterilor sârbi că nici femeile şi nici copila din imagini nu au fost identificate.

Imaginile care circulă în mediul online încă de duminică au fost distribuite de jurnaliştii din Austria dar şi de către cei din Serbia.

În imagini se vede o fetiţă, cu o înfăţişare asemănătoare celei dispărute de o săptămână din Serbia, dintr-o localitate aflată la graniță cu România.

Danka Ilic are aproape 2 ani. În imaginile devenite virale se observă două femei care o însoţesc pe copilă. Sunt distante.

Filmarea a fost făcută, potrivit jurnaliştilor din Serbia, de un cetăţean sârb stabilit în Viena, în apropierea staţiei de metrou Schöttenring.

Poliția austriacă l-a interogat, încercând să clarifice toate circumstanțele legate de modul în care a fost realizat videoclipul.

Deoarece au apărut informații că ea se află în compania a doi cetățeni români. Atunci Ambasada Serbiei în Austria a chemat toți cetățenii să îi contacteze dacă au informații.

”Pe la ora 20:00 am ieşit din staţia de metrou şi am văzut un copil care fugea şi ţipa. Întâi m-am uitat, apoi am început să filmez. Totul s-a întâmplat la o staţie de tramvai. Erau două femei cu copilul care vorbeau una cu alta în română. Îi spuneau copilului pe nume, nu am înțeles ce nume, dar fata nu a răspuns deloc”, a spus martorul care a realizat filmarea din Viena.

Purtătorul de cuvânt al poliţiei vieneze le-a spus jurnaliştilor că poliţiştii din capitala Austriei au intrat târziu în posesia imaginilor. Martorul a realizat filmarea sâmbătă după prânz.

S-au pierdut cel puţin 10 ore, pentru că sârbul mai întâi a transmis imaginile printr-un e-mail poliţiei din Serbia, care mai apoi le-a dat colegilor din Viena.

Potrivit oficialilor din Austria, dar şi ambasadorului Serbiei la Viena, până acum femeile şi fetiţa care apar în aceste imagini nu au fost identificate.

Reporterii din Serbia avansează ideea că e posibil ca fetiţa care seamănă cu Danka Ilik şi cele două femei care erau cu ea să fie deja în altă ţară, să fi plecat din Viena în Ungaria sau chiar în România.

Între timp, căutările poliţiştilor în localitatea din care fetiţa a dispărut nu s-au oprit.