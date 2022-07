Apocalipsa climatică loveşte România | Cum putem reduce efectele? | Recomandările unui cunoscut climatolog

Este vorba despre aceeași masă de aer cald care afectează puternic vestul Europei.

Miercuri va fi caniculă în Banat și Oltenia, iar joi se extinde în aproape toată țara și va persista până la sfârșitul săptămânii.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât temperaturile care vor fi săptămâna aceasta în Marea Britanie erau previzionate atenție, pentru anul 2050 deci peste aproape 30 de ani de acum înainte.

În urmă cu 2 ani meteorologii de la Institutul Național de Meteorologie din Marea Britanie au realizat un scenariu climatic pe 3 decenii scenariul însă ar urma să devină realitate chiar săptămâna aceasta.

Roxana Bojariu, climatolog ne oferă mai multe detalii despre "apocalipsa climatică" şi ce putem face pentru a reduce efectele pe termen lung.

"Ei bine, s-ar putea să ne vedem chiar din această săptămână în Marea Britanie. Da, corect e să spunem că temperaturi plauzibile pentru orizontul anilor 2050 înregistrăm chiar și acum și este foarte îngrijorător.

Vedem o accelerare a încălzirii globale și necesitatea de a acționa devine imperioasă. Practic, vedeți că e nevoie de încetinirea acestei curse a încălzirii globale. Și asta se poate face prin reducerea emisiilor.

De altfel, ultimul raport al Grupului Interguvernamental pentru studiul schimbării climei ne explica că va trebui să atingem un maxim al emisiilor până în 2025 cel târziu, după care sunt necesare reduceri consistente, sistematice, continue ale emisiilor pentru a ne putea înscrie pe traiectoria atingerii țintei Acordului de la Paris, limitarea creșterii temperaturii medii globale la 1.5 grade Celsius la sfârșitul acestui secol față de nivelul pe industrial.

Această temperatură medie globală nu simte nimeni în pe pielea lui, dar e un simptom, un indicator în spatele căruia vedem valuri de căldură din ce în ce mai intens, din ce în ce mai frecvente și cu durată mai mare.

Europa este în mod special expusă creșterii intensității, frecvenței și duratei valurilor de căldură.

O arată un ultim studiu care precizează că, în cazul bătrânului continent, avem de-a face cu o rată a modificării intensității valurilor de căldură cu aproximativ de 3 ori mai mult față de media globală.

Așa că e clar, trebuie să reducem pe de-o parte emisiile la nivel global, dar trebuie să ne și adaptăm pe cât putem acestor modificări. Numai că adaptarea are și a o limită. Și organismul uman are și el o limită în capacitatea de a se adapta", a explicat Roxana Bojariu, climatolog la News Hour with CNN de la Antena 3.