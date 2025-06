România a încasat 1,3 miliarde euro pentru cererea de plată nr. 3 din PNRR. Motivul pentru care o sumă importantă e blocată

Valoarea netă a cererii de plată nr. 3 este de 2,02 miliarde de euro / FOTO Getty Images

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) anunţă, marţi, că România a primit de la Comisia Europeană aproximativ 1,3 miliarde de euro, pentru ţintele şi jaloanele din cererea de plată nr. 3 din PNRR care au fost îndeplinite integral. Din valoarea menţionată, suma de 622 milioane de euro este aferentă componentei de grant, iar 657 milioane de euro componentei de împrumut.

Oficialii MIPE au subliniat că pentru cererea de plată nr. 3 este suspendată temporar suma de 869 milioane euro (814 milioane euro – grant şi 55 milioane euro – împrumut), până la îndeplinirea tuturor jaloanelor.

„În continuare, România are la dispoziţie un termen un termen de şase luni, adică până pe 28 noiembrie 2025, pentru implementarea tuturor măsurilor necesare în vederea deblocării integrale a cererii de plată nr. 3.

Subliniem că această etapă procedurală suspendare parţială a fondurilor nu presupune pierderea niciunui euro din suma alocată României pentru cererea de plată nr. 3. Sumele suspendate rămân în continuare alocate României şi vor fi încasate după ce toate cerinţele vor fi îndeplinite”, au precizat oficialii MIPE.

Valoarea netă a cererii de plată nr. 3 este de 2,02 miliarde de euro (în urma deducerii prefinanțării deja încasate de țara noastră).

„Încasarea sumei de 1,3 miliarde de euro reprezintă recunoașterea eforturilor depuse de Guvernul României și marchează un pas clar în direcția deblocării integrale a cererii de plată nr. 3. Actualul Guvern este în continuare concentrat pentru a soluționa și a debloca integral cererea de plată nr. 3.

În paralel, renegociem PNRR pentru a putea înlocui investițiile care au un ritm de implementare încetinit cu altele, finanțate din bugetul de stat sau din programe naționale. Această renegociere vizează în primul rând protejarea intereselor noastre financiare: atragerea unei sume cât mai mari din PNRR și evitarea eventualelor penalități pentru neimplementarea investițiilor sumate prin PNRR”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

Ce vizează jaloanele îndeplinite parțial:

operaționalizarea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP);

desemnarea administratorilor în companiile din energie;

modificarea legislației privind pensiile speciale pentru magistrați.

România a primit până acum 10,74 miliarde de euro din fondurile alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Anterior, suma totală încasată era de 9,44 miliarde de euro, compusă din:

3,79 miliarde euro – prefinanțare,

0,29 miliarde euro – prefinanțare pentru capitolul REPowerEU,

2,56 miliarde euro – prima cerere de plată,

2,80 miliarde euro – a doua cerere de plată.

În total, România are alocate 28,5 miliarde de euro prin PNRR: 13,6 miliarde sub formă de granturi nerambursabile și 14,9 miliarde sub formă de împrumuturi.

Implementarea PNRR este coordonată tehnic la nivel național de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Pentru atingerea obiectivelor asumate, responsabilitatea este împărțită între 20 de instituții, ministere și alte autorități publice centrale, care gestionează reformele și investițiile prevăzute în plan.