Avocatul lui Donald Trump: "Se va preda de bună voie! Se lucrează la asta" | Autoritățile se pregătesc pentru revolta susținătorilor fostului președinte al SUA

Fostul președinte american Donald Trump nu va accepta un acord de recunoaștere a vinovăției, în urma punerii sale sub acuzare de către un mare juriu din Manhattan.

Sursa foto: hepta

Pe de altă parte, Trump intenționează să atace punerea sub acuzare cu "contestații juridice substanțiale", a precizat avocatul său, Joe Tacopina.

"Președintele Trump nu va accepta un acord de recunoaștere a vinovăției în acest caz. Nu se va întâmpla. Nu știu dacă se va ajunge la proces, deoarece sunt provocări juridice substanțiale care trebuie înfruntate înainte de a ajunge în acel punct", a adăugat apărătorul fostului președinte, conform CNN.

Potrivit acestuia, Trump se va preda "absolut" de bună voie forțelor de ordine din Manhattan și "nu se va ascunde în reședința sa din Mar-a-Lago".

În prezent "se lucrează la logistică", a indicat Joe Tacopina, anticipând că Donald Trump "nu va fi pus în cătușe".

Jim Trusty, un alt avocat al lui Donald Trump, a declarat, vineri, că este de așteptat ca echipa de apărători a fostului președinte să depună moțiuni de respingere a punerii sub acuzare, înainte ca un eventual proces să poată începe.

"Aș crede că, în foarte scurt timp, veți vedea o moțiune de respingere - sau mai multe moțiuni de respingere - în care se vorbește despre această teorie imposibilă, de a transpune o infracțiune federală într-o infracțiune din legislația statală, despre aspecte legate de prescripție și, foarte important, despre intenția de fraudă.

Vorbim despre un element al acestor acuzații privind ținerea de registre false care, pur și simplu, nu este prezent aici", a declarat Trusty pentru emisiunea CNN This Morning.

Secret Service discută cu NYPD predarea lui Trump

Membri ai Secret Service se întâlnesc, vineri, cu oficiali din cadrul Departamentului de Poliție din New York (NYPD), cu anchetatorii Procuraturii Districtuale, precum și cu ofițeri de justiție, relatează CNN.

Întâlnirea are rolul de a trece în revistă logistica punerii sub acuzare a fostului președinte Donald Trump.

Surse din cadrul forțelor de ordine spun că data punerii sub acuzare este stabilită pentru marți, 4 aprilie.

CNN a relatat că fostul lider de la Casa Albă ar fi vizat de peste 30 de capete de acuzare vizând infracțiuni de natură finaciară.

Presa de peste Ocean a subliniat în special plata - considerată ilegală de procurori - cu care Trump i-ar fi cumpărat tăcerea fostei actrițe de filme pentru adulți, Stormy Daniels, cu care ar fi avut o relație extraconjugală.

Joe Biden refuză să comenteze punerea sub acuzare a lui Donald Trump

Președintele Joe Biden a refuzat în mod repetat, vineri dimineață, să comenteze punerea sub acuzare a fostului lider de la Casa Albă.

"Nu comentez. Nu voi comenta punerea sub acuzare a lui Donald Trump", le-a spus Biden jurnaliștilor care au formulat întrebări pe acest subiect.

Pe de altă parte, oficialii actualei Administrații americane recunosc că vor monitoriza îndeaproape orice problemă de securitate care ar putea apărea în urma punerii sub acuzare a lui Trump.

Corespondent CNN: "Trump și apropiații lui au fost luați prin surprindere de punerea sub acuzare"

"Surse apropiate fostului președinte ne-au declarat că Donald Trump și consilierii săi de la Mar-a-Lago au fost luați prin surprindere de momentul în care a avut loc această punere sub acuzare. Putem vedea că fostul președinte este acum în ofensivă. El a spus că aceasta este o vânătoare de vrăjitoare, o farsă și a dat vina pe democrați. L-a legat pe Alvin Bragg, un democrat, de Joe Biden. Este ceva la care ne așteptam și ne așteptăm să vedem mai mult (din partea fostului președinte).

Ne așteptăm, de asemenea, să aflăm că mulți dintre aliații lui Trump vor inunda, probabil, posturile și vor ataca pe democrați, precum și marele juriu și pe procuror. Este important de remarcat, desigur, că un mare juriu a luat această decizie de punere sub acuzare, nu Alvin Bragg, dar asta nu va împiedica echipa lui Trump să îl atace ca parte a planului lor.

Acum, marea întrebare este cum va fi adus fostul președinte la New York. Știm că s-au purtat discuții pentru a face un fel de spectacol mediatic. Dar, în realitate, mulți dintre asistenții și consilierii cu care am vorbit au spus că va depinde într-adevăr Serviciul Secret (care asigură inclusiv protecția foștilor președinți americani, n.r.) și de poliția din New York", a relatat Kristen Holmes, corespondent CNN.