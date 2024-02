"A fost un coșmar. Am dormit pe jos, cu un copil de nici 3 ani". Un bărbat din Oradea a obținut daune de peste 40.000 euro după ce o companie aeriană cunoscută i-a distrus vacanța

O familie din Oradea a obținut în instanță 40.000 de euro de la o companie aeriană pentru vacanța distrusă.

Un bărbat din Oradea s-a luptat cu compania ungară Wizz Air şi a învins-o.

Mircea Ursuța, avocat de meserie, a câștigat pentru el și alți trei membri ai familiei câte 10.000 de euro în daune morale, după ce au fost supuși umilinței de către companie timp de aproape o săptămână.

Aceștia apelaseră la serviciile companiei pentru a călători într-o vacanță în capitala Spaniei și pentru a reveni apoi în țară.

La plecare, localnicii au luat avionul din Sibiu, de unde trebuiau să aterizeze și la întoarcere, dar cursa de retur a fost anulată fără să fie anunțați. Au reușit să se întoarcă, cu o întârziere de 5 zile, dintr-un alt oraș spaniol, Barcelona, și nu în România, ci în Ungaria.

Pe tot parcursul acelei perioade, nu au primit nicio explicație și nicio asistență din partea Wizz Air. "A fost o bătaie de joc", a declarat bărbatul care continuă procesul pentru a dubla suma obținută.

Mircea Ursuţa şi-a planificat din timp vacanţa în Spania de la finele anului 2020. Încă din luna septembrie a cumpărat printr-o agenţie de turism din Braşov, Maraton Travel, un pachet de servicii ce includea 4 bilete Wizz Air dus-întors Sibiu - Madrid, plus cazare pentru el, soţia, soacra de 71 ani şi băieţelul de 2 ani şi 10 luni.

"Am zburat de la Sibiu la Madrid pe 28 decembrie 2020, iar pe 8 ianuarie 2021 trebuia să ne întoarcem tot la Sibiu, unde am şi lăsat maşina", a povestit bărbatul, potrivit Bihoreanul.

La revenire, însă, a avut cea mai neplăcută experienţă

"În aeroportul din Madrid am făcut formalităţile de îmbarcare şi am aşteptat cursa Wizz spre Sibiu, dar la două ore după ora programată pentru aterizare am aflat de la angajaţi ai aeroportului că acesta se închide din cauza vremii şi cursa e anulată.

Am întrebat ce să facem şi ni s-a spus că nu există reprezentant Wizz în aeroport, ceea ce este aberant: Madrid e o capitală importantă şi orice companie trebuie să aibă reprezentanţi care să îndrume pasagerii", a spus orădeanul.

Cu speranţa că în acea noapte sau dimineaţa putea lua o altă cursă, spre Bucureşti, familia Ursuţa a decis să rămână în aeroport.

"Am dormit acolo, pe jos. Dimineaţa, am încercat să cumpărăm bilete pentru Bucureşti, singura cursă care mai era spre România, dar şi aceea a fost anulată.

Nu ne-a contactat niciun reprezentant Wizz, nici măcar prin agenţia de turism. Fiind cu copilul mic şi cu soacra în vârstă, nu am mai rămas în aeroport, aşa că am căutat un hotel în zonă", a mai precizat bărbatul.

"A fost un coșmar. Am dormit pe jos, cu un copil de nici 3 ani, cu soția și soacra de 71 ani, fără nicio informație de la Wizz”, acuză orădeanul.

Wizz Air, niciun răspuns

Orădeanul s-a confruntat cu lipsa de responsabilitate a companiei Wizz Air și a trecut prin clipe dificile pentru a obține compensația cuvenită.

După ce a suportat trei zile de încercări zadarnice de a contacta compania, el a fost nevoit să-și prelungească cazarea în Madrid de trei ori.

În timpul acesta, informațiile contradictorii și greșite de pe site-ul Wizz Air au complicat situația, iar lipsa de comunicare din partea companiei a fost evidentă.

După ce au aflat că un avion Wizz Air către Budapesta a fost redirecționat către Barcelona fără notificare prealabilă, au fost nevoiți să-și ia un tren rapid spre această destinație.

Cu toate acestea, au reușit în cele din urmă să ajungă la Budapesta după cinci zile de peripeții, de unde au închiriat o mașină pentru a se întoarce acasă la Oradea.

Daune morale, la jumătate

În ciuda a peste 50 de reclamații adresate Wizz Air într-un interval de peste doi ani, pasagerul a primit doar răspunsuri automate și oferte de apă și sandvișuri.

Cu toate că conform reglementărilor europene și românești, companiile aeriene sunt obligate să ofere asistență și compensații, Wizz Air a refuzat să ofere scuze sau despăgubiri adecvate.

Mircea Ursuța a inițiat un proces împotriva Sucursalei Wizz Air din România și a companiei-mamă din Ungaria, cerând compensații materiale și morale, precum și cheltuieli de judecată.

În ciuda refuzului inițial al companiei de a-și asuma responsabilitatea, instanța a decis în favoarea pasagerului, obligând Wizz Air la plata compensațiilor și a daunelor materiale și morale, dar într-o sumă mai mică decât cea solicitată inițial.

Chiar și în fața acestei decizii, Wizz Air nu a acționat, lăsându-l pe Mircea Ursuța să facă apel la Tribunalul Alba.

El este determinat să continue lupta pentru a-și primi compensația pe deplin meritată și pentru a asigura că companiile aeriene își respectă obligațiile față de pasageri.