Cum gestionează Bulgaria criza energetică și pe cea economică? Svetlin Iliev, reprezentant al organizațiilor de afaceri: ”Am discutat cu guvernul un pachet de măsuri anti-inflație”

Svetlin Iliev a vorbit despre măsurile pe care le adoptă autoritățile din Bulgaria pentru a diminua efectele crizelor din energie și economie.

Cum încearcă guvernul bulgar să rezolve această criză energetică?

Svetlin Iliev: Reprezint organizaţiile de afaceri din Bulgaria şi lucrăm direct cu guvernul încercând să rezolvăm această problemă. A fost un şoc să vedem că în urma valorilor noastre europene şi sprijinului european să fim tăiaţi de către Gazprom. Guvernul, şi asta pot spune cu siguranţă, face eforturi mari, are diferite strategii, s-au aşteptat la acest scenariu şi au un plan stabilit. Lucrăm îndeaproape cu partenerii regionali cum ar fi România, Grecia şi Croaţia şi alte ţări europene încercând să rezolvăm această problemă.

Dar aveţi o soluţie până acum? Văd că aţi cumpărat gas din Azerbaidjan, din Statele Unite ale Americii.

Svetlin Iliev: Da, premierul nostru a avut o întâlnire de urgenţă cu oficialii din SUA. Aceştia ne-au ajutat într-un mare fel când ne-au asigurat gaz lichefiat pentru iunie. De asemenea, lucrăm să extindem cooperarea cu Azerbaidjanul, aşa cum aţi spus, pentru a creşte livrările.

De asemenea lucrăm cu Grecia pe un sistem de interconectare care ne va ajuta să aducem gaz către Bulgaria prin diferite rute, fără să folosim gaz rusesc. Strategia în Bulgaria este acum să tăiem în totalitate livrările din Rusia.

Acesta este motivul vizitei mele în România, încercăm să lucrăm cu parteneri români şi internaţionali pentru a creşte sursele de gaz. Aşa cum am spus, avem cele trei opţiuni, opţiunea Azerbaidjan, Grecia şi gazul lichefiat din SUA. Mai lucrăm la o soluţie pentru a aduce gaz lichid şi din Qatar.

Această criză va împinge şi mai mult preţurile. Cum va reuşi populaţia să reziste şi ce sprijin va da guvernul în acest sens?

Svetlin Iliev: Am avut o întâlnire cu guvernul luni şi am ajuns la înţelegerea să plafoneze preţurile. Diferenţa de preţ între costul gazului de-acum şi cel la care va ajunge în viitor va fi compensată de guvern. Pe termen scurt. Pe termen lung lucrăm la iniţiative privind energia verde. Bulgaria deja se descurcă bine pe zona de energie regenerabilă. 30% din energia noastră vine din surse regenerabile.

Cum vă descurcaţi cu inflaţia ridicată? Văd că aveţi un procent de 14%.

Svetlin Iliev: Da, 14,4%. Tocmai au venit statisticile. Este uriaşă. Nu am mai avut inflaţie la acest nivel de 20 de ani, o medie de 2% în aceşti ani şi noua rată vine ca un şoc pentru noi. Nu am mai avut o astfel de inflaţie. Ca atare, am discutat cu guvernul un pachet de măsuri anti-inflaţie. Guvernul a prezentat noile măsuri marţi, care vor scădea inflaţia.

Guvernul a decis marţi creşterea pensiilor, care va fi undeva la 20%. Pensia minimă va creşte, venitul minim va creşte. Noi, ca organizaţie a întreprinzătorilor, în general suntem de acord că sunt vremuri grele şi oamenii trebuie ajutaţi.