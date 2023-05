Bolnavii de cancer ajung să își plătească singuri investigațiile. Federaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Oncologice amenință că va da în judecată ministerul Sănătății

Bolnavii de cancer se plâng că sunt umiliţi în timp ce Ministerul Sănătăţii anunţă un HUB de inovaţie în sănătate. Deşi proiectul promite cele mai bune tehnici de tratament pentru cei cu afecţiuni cronice, până la aplicare, mulţi sunt nevoiţi să se împrumute ori să aştepte luni bune pentru un RMN sau Computer Tomograf.

Bolnavii de cancer işi strigă durerea de mai bine de 20 de ani. De atunci cer un Plan Naţional de Cancer care le-ar putea oferi metode moderne şi rapide de diagnostic. Deşi a fost promulgat anul trecut şi trebuie să fie aplicat la 1 iulie, nu sunt încă gata normele de aplicare.

Federaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Oncologice atrage atenţia şi cu privire la amânarea normelor de aplicare ale Planului Naţional de Cancer. Aceştia ameninţă că vor ieşi în stradă pentru avea acces mai rapid la diagnostic şi tratament.

"Amânarea planului de cancer înseamnă încă 20 de mii de decese evitabile în 2023 și cu 48 mai multe decese față de media europeană, conform raportului Comisiei Europene, deci, zilnic 152 de decese, multe cu șanse de supraviețuire. Dacă planul nu va fi implementat, vom acționa în judecată ministerul Sănătății pentru încălcarea legii.", spun reprezentanții Federației.

Ministrul Sănătăţii a explicat că se lucrează la o nouă formă a Planului de Cancerului pentru că sunt unele difuncţionalităţi.

"Nu există legătură între obiectivele propuse și măsurile care ar putea duce la atingerea acelor obiective, există tot felul de măsuri care nu au legătură cu combaterea cancerului.", spune Alexandru Rafila.

Până atunci, specialiştii şi ministrul Sănătății vorbesc despre un Hub de inovaţie în sănătate care vine cu alte promisiuni pentru bolnavii cronici. Totul este însă momentan doar pe hârtie.

Până acolo, realitatea de care se lovesc în prezent bolnavii este cu totul alta. Doamna Crăciun povesteşte că a fost nevoită să-şi plătească toate investigaţiile imagistice.

"Eu am făcut investigații cu plată pentru că, de câte mergeam să-mi fac o programare, spuneau că nu sunt fonduri și trebuie să aștept , 2, 3 luni, 6 luni. Am cancer pulmonar stadiul 4 faza terminală, iar eu sunt un supraviețuitor. Nu am mai avut nicio șansă la viață, decât 2 luni. Dacă eu nu făceam aceste investigații nu mai eram în viață.", a povestit această.

Pe lângă cruntul diagnostic a îndurat şi umilinţa.

"Am stat 4 zile ca să pot să intru la Oncologie, pe jos am stat. Nu aveam nici scaun unde să stau.", spune femeia.