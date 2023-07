Casele seniorilor din Căminele Groazei, ţinte sigure pentru rechinii imobiliari | Dezvăluirile unei femei a cărei mătuşă a fost dusă într-un azil

Noi detalii din Căminele Groazei. Cei care ajungeau în centrele instituționalizate erau victime sigure. O parte din ei erau şi proprietari care au ajuns să fie ţinte pentru rechinii imobiliari. Iată ce spune nepoata unei femei care a ajuns într-un asemenea azil.

Cei care ajungeau în centrele instituționalizate erau oameni care nu mai aveau pe nimeni, sau pe care nu-i mai găsea nimeni. O parte dintre ei erau însă proprietari. Este şi cazul unei doamne în vârstă de 86 de ani. Singura ei rudă în viaţă e o nepoată, aproape de-o vârstă cu ea.

Într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, nepoata a povestit cum nu mai ştie nimic de mătuşa sa de vreo doi ani. A încercat să o găsească după ce a fost scoasă de la Bălăceanca, însă cei care au obţinut tutela, cel mai probabil au înstrăinat şi cele două case ale femeii.

Are 86 de ani şi, de câţiva ani, Angela Panco este instituţionalizată. Totul ar fi început odată cu pandemia, spune nepoata femeii.

"Ea ajunsese la un început de demenţă senilă. Eu am plecat din ţară. Când m-am întors am aflat că nu este. Administratora nu a vrut să-mi comunice unde se află", spune nepoata femeii.

Angela Panco a dus o viaţă frumoasă. A făcut parte dintr-o familie bogată, cu proprietăţi. Soţul său a fost unul dintre cei mai renumiţi restauratori de monumente de patrimoniu. Însă odată cu moartea lui, starea ei de sănătate a început să se degradeze. A fost declarată iresponsabilă, incapabilă de a se îngriji şi a ajuns pe mâna Cristinei Dumitra, patroană la azilul groazei.

"Îmi aduc aminte uneori când îi vizitam pe beneficiari, am găsit-o pe doamna Panco având pe cearceaf și pe maini, urme de fecale iar la întrebările mele, doamna Ioana a motivat că e prea devreme și nu a avut cine să-i schimbe încă și că nu e personal suficient."

Fără copii, fără rude de gradul 1, dar cu două locuinţe, Angela Panco a ajuns dintr-o dată ţinta rechinilor imobiliari.

"Am aflat că se făcuse un proces de tutelă din partea administratoarei blocului. Am făcut apel la poliţia locală şi mi-au spus să acționez prin justiţie ca să aflu unde e.

Am aflat când tocmai am ajuns la proces. Când am ajuns ca intervenient la proces încercând să explic că sunt singura ei ruda în viaţă şi ca cer eu tutela. Atunci am aflat că este în Voluntari

Nepoata mărturisește că a pierdut procesul. Altcineva a fost numit curator pentru interesele bătrânei. A încercat să o vadă la azilul unde fusese internată.

A venit pandemia nu am putut s-o văd. Am încercat, am vorbit cu o doamnă Cristina de la azil căreia i-am virat în cont 100 de lei odată şi 100 de lei odată pentru mătuşa mea, spunându-mi dânsa că nu pot veni s-o văd.

Mi-a promis că o să mi-o filmeze n-am primit niciodată nimic", spune nepoata femeii care spune că la azil era incasa pensia ei de văduvă plus pensia de detinut politic a unchiului său.

Mai exact, 2.500 de lei pe lună, plus ajutorul pentru persoane cu handicap şi cel pentru asistent personal.

"Doamna Cristina mi-a spus că e super îngrijită, că e minunat căminul", mai spune femeia.

Instanța de judecată a stabilit un curator care să-i administreze bunurile. Teoretic, nicio vânzare nu s-ar fi putut face fără Autoritatea Tutelară Sector 3.

"A fost internată la Bălăceanca. Externată şi băgată de dna Torek direct la azil", a mai spus femeia.

Adică administratorul blocului, de la care am şi încercat în zadar să vedem ce s-a întâmplat cu bunurile doamnei Panco. Aceasta a spus că nu doreşte să comenteze cazul.