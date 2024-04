Cătălin Cîrstoiu nu se retrage: "Doar o instituţie poate spune dacă am fost în incompatibilitate. Eu dorm liniştit că am ajutat pacienţii"

Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al alianței PSD-PNL pentru alegerile la Primăria Capitalei, a clarificat acuzaţiile cu privire la conflictul de interese.

Sursa foto: Facebook | Cătălin Cîrstoiu

Candidatul propus de Alianța PSD – PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu a adus clarificări la acuzaţiile de incompatibilitate.

"Legat de acuzaţiile de incompatibilitate opinia mea este că nici eu, nici presa, ci doar o instituție poate să emită un raport care să constate acest lucru, adică Agenţia Naţională de Integritate. Din punctul meu de vedere eu nu am făcut nimic care să îmi dea mie perspectiva că sunt într-o stare de incompatibilitate.

Vreau să vă spun că am operat şi în ate spitale publice, şi în Republica Moldova şi am oferit opiniile mele medicale şi în alte spitale private când mi s-a solicitat acest lucru. Am răspuns fiecărui apel public, mi-am spus opiniile, mi-am ajutat colegii. (...).

Legat de participarea la consultații la anemona med, acolo mi-am ajutat colegii şi am răspuns solicitării unor pacienți care mi-au solicitat expertiza lor. Rolul meu a fost sa-i tratez. Dorm liniștit pentru că am ajutat pacientii", a spus medicul Cătălin Cârstoiu.

Medicul Cătălin Cîrstoiu este acuzat că se află într-un conflict de interese

Mai exact, medicul Cătălin Cîrstoiu a fost acuzat că în timp ce era manager la Spitalului Universitar din București ar fi primit bani din dividende de la o altă instituție medicală, acolo unde administrator este soția sa, o societate care se numește Anemona Clinical Services.

Şi chiar dacă a negat aceste acuzații coaliţia de guvernare i-a cerut să aducă lămuriri în ceea ce privesc aceste acuzații sau să facă anunţul retragerii din cursa pentru Primăria Capitalei.

”Eu nu îi cer nimănui să se retragă sau să nu se retragă. Având o experienţă, spun eu, mai mare decât domnul Cîrstoiu, eu i-am făcut o recomandare, şi direct şi prin intermediul dvs, de câte ori m-aţi întrebat. Domnul Cîrstoiu trebuie să iasă să ţină o conferinţă de presă, aşa cum am convenit cu domnia sa şi cu preşedintele Nicolae Ciucă, şi să explice toate aspectele apărute în spaţiul public”, a răspuns Marcel Ciolacu.