Chestionarul pentru părinţi şi elevi privind consumul de droguri a ajuns în școli. Va fi trimis copiilor, începând cu clasa a V-a

Săptămâna aceasta, în școlile şi liceele din București, ajung primele chestionare privind consumul de droguri.

Elevii și părinții vor fi întrebați dacă sunt de acord cu testarea anti-drog în anumite condiții, cu analize de sânge decontate de Casa de Asigurări de Sănătate și cu oră de educație anti-drog în programa școlară.

După ce Prefectura Capitalei s-a consultat cu Federația Părinților, Consiliul Elevilor, Poliția și Agenția Antidrog, a fost pus la punct chestionarul antidrog.

"Nu ar trebui să tratăm un eventual consumator ca și infractor. Atunci am solicitat ca acel articol din chestionar să fie reformulat, astfel încât sa nu îi stigmatizăm pe acei copii. Să fie făcută la nivel unei entități sau unui centru specializat în așa ceva.

Nu aș merge atât de departe, mai ales că se specifică acolo eliberarea unei adeverințe, pe baza analizelor, ceea ce e prea mult.

Această testare trebuie făcută într-un centru specializat", a spus Eugen Ilea, președinte Federația Părinților din București.

În București învață în ciclul gimnazial și liceal circa 150.000 de elevi

Inițiativa prefecturii vine pe fondul creșterii fenomenului consumului de droguri în școli, la nivel național, mai ales în marile orașe.

"Săptămâna aceasta, voi avea trei întâlniri pentru clasele 6-8 cu cei de la Antidrog și cu Centrul de Sănătate, printr-un proiect cu finanțare norvegiană, astfel încât copilașii să știe mai de aproape despre ce este vorba.

Bineînțeles că am cerut acordul părinților, nu au fost probleme. Din cele 10 clase, am avut un singur copil ai cărui părinți nu au fost de acord să participe. Îi știm de la Covid și nu am avut probleme vis-a-vis de măsurile pe care trebuie să le aplice", a spus Daniela Voinea, director Școala Sfinții Voievozi.

"Chiar ar fi o idee foarte bună. Secretul este să vorbească foarte mult cu ei, să comunice cu ei. Să nu ai aibă prieteni, anturaje care consumă. Mi se pare chiar genial dacă ar face", a declarat mama unui elev.

Recent, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis că problema traficului și consumului de droguri a devenit o chestiune de securitate națională