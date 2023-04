Delta Dunării s-a transformat într-o groapă de gunoi din cauza inundațiilor. Ce fac autoritățile

Consecinţele inundaţiilor se resimt acum şi pe Dunărea. Fluviul este sufocat de tone de gunoaiele aduse de afluenţi de pe versanţii munţilor. Comisarii Gărzii de Mediu anunţă amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care nu curăţă apa de deşeuri.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Delta Dunării s-a transformat într-o adevărată groapă de gunoi din cauza deşeurilor aduse de afluenţi, în urma inundanţiilor şi viiturilor. Situaţia devine cu atât mai rea cu cât ne apropiem de mal, unde abia poţi zări luciul apei printre deşeuri.

Însă aceste cantităţi uriaşe de gunoaie pun în pericol şi circulaţia bacurilor, pentru că râurile au adus cu ele şi trunchiuri de copac sau crengi.

”Cred că de acum, an de an când crește apa ne confruntăm cu situația asta. Am făcut comandă de un graifer cu braț mai lung și încercăm să scoatem ce putem din apă și reciclăm”, a declarat Cosmin Chelbasu, șef serviciu trecere bac.

Garda de mediu a acordat operatorilor şi celor de la Apele Române termen de o săptămână pentru a remedia situaţia.

Citește și: Tone de deșeuri s-au adunat pe malul Dunării. Este pericol pentru circulația bacurilor!

Sin Sorin Danaila, comisar sef Garda de Mediu Galati

”Ieri în prima zi de lucru am făcut o notificare către SGA Galați, având în vedere că aceste cursuri de apă sunt în exploatarea ABA Prut-Bârlad.

În consecință, cei de la SGA vor colabora cu alte instituții și vor lua măsurile pentru a îndepărta aceste deșeuri de pe cursul de apă din zona bacului” a declarat Sorin Dănăilă, comisar șef Garda de Mediu Galați.

Operatorii care nu vor curăţa gunoaiele din apă vor primi amenzi între 50.000 şi 100.000 de lei.