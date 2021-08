Diagnosticul specialiştilor în cazul tânărului teribilist din Mamaia. Psiholog: "Omul se duce spre sociopatie"

Un bărbat cunoscut ca luptător MMA şi patron al unui studio de videochat din Bucureşti s-a purtat nebuneşte, în vreme ce era filmat de prietenii săi.

A aruncat cu scaune şi sticle de şampanie în persoanele care mergeau pe trotuar, pe sub balconul său.

Imaginile au ajuns pe mâna Poliţiei, iar băiatul a fost identificat.

Pe numele lui nu a fost depusă nici o plângere dar, acum, se fac cercetări pentru a fi dispuse măsurile legale.

"Caracteristica generală ar fi că omul se duce spre sociopatie. Nu ţine cont de ceilaţi, nu îi pasă, nu este interesat de ce se întâmplă în jurul lui şi doar îşi doreşte să-şi satisfacă plăcerile. De obicei, sociopaţii nu prea se schimbă. Regulile sociale, cumva costrângerea, un dosar penal într-o situaţie extremă, o lege pe care încălcat-o, îl poate readuce cumva în normlitatea socială pentru o perioadă de timp, doar că acel sociopat dacă mai are şi bani, dacă mai are şi posibilitate să uzeze de putere, va fi puţin mai dificil de readus într-o situaţie normală", a spus Mirela Drăgan, psiholog, în reportajul difuzat la News Hour With CNN.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei staţiunii Mamaia s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări pentru staiblirea tuturor persoanelor implicate şi luarea măsurilor legale care se impun. Până la acest moment, nu a fost depusă nicio plângere. Facem un apel la persoanele implicate de a oferi sprijin organelor de cercetare penală", a spus Andreea Iliescu, purtător de cuvânt IPJ Constanţa.

