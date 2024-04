Facturile românilor la energia electrică rămân în continuare plafonate, deși prețurile au scăzut | ”Nu cred că s-a simțit. Se duce jumătate de pensie lejer”

Guvernul nu renunţă la schema de plafonare a preţurilor energiei, deşi cotaţiile pe pieţele internaţionale de gaze şi electricitate sunt în scădere accelerată.

Românii cumpără în continuare energie electrică şi gaze la preţuri stabilite de Guvern, deşi pe pieţele internaţionale preţurile scad drastic.

Executivul anunţă că menţine măsura până pe 31 martie 2025 chiar dacă experţii spun că ar trebui să ne îndreptăm uşor spre piaţa liberă.

Riscul este evident: românii plătesc pentru energie preţul maxim stabilit de Guvern, în locul unui preţ mai mic reglat de piaţă.

Totuși, în România, funcționează încă această schemă de plafonare. Practic, niște plafoane stabilite de guvern, pentru energie electrică: 0,68 kwh sau 0,80 kwh în funcție de consum.

Surse guvernamentale spun că plafoanele ar putea scădea din nou, având în vedere schimbarea preţurilor la nivel internaţional.

”Evaluăm efectele actului normativ pe care tocmai l-am adoptat și care va duce la facturi scăzute pentru foarte mulți români.

Un furnizor nu cumpără toată cantitatea doar de pe piață. Are contracte pe termen mai lung, are contracte bilaterale, are tot fel de aranjamente care duc la un preț mediu”, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Conform schemei, companiile vând românilor energie la un preţ plafonat, iar diferenţa dintre preţul real, declarat de companii, şi preţul plătit de consumator este recuperat ulterior de la Guvern.

Totuşi, românii sunt de părere că preţurile sunt în continuare mari.

”Nu cred că s-a simțit. Pentru facturile și cheltuielile pentru întreținere se duce jumătate de pensie lejer”, spune un român.

România ar trebui să se îndrepte spre piaţa liberă, spun experţii.

”E absolut necesar ca această trecere să se faca treptat, însă este necesară această trecere către piața liberă. România este în acest moment într-un mecanism european”, a spus Dumitru Chisăliță, expert energie.

Preţurile sunt plafonate până la finalul lunii martie 2025, termenul fiind recent prelungit de către Guvern.