Filmul complet al tragediei cu avionul Japan Airlines de pe aeroportul din Tokyo

Un avion al companiei Japan Airlines, cu 367 de pasageri la bord, a luat foc la aterizare, pe pista aeroportului din Tokyo. Focul a izbucnit după ce aeronava s-a ciocnit cu un avion de la Paza de Coastă, iar rezervorul s-a fisurat. Sutele de pasageri şi cei 12 membri ai echipajului au fost evacuaţi. Sunt însă 17 răniţi, iar 5 din cei 6 membri ai echipajului din cealaltă aeronavă au murit arşi de vii.

Pasagerii au surprins cu telefoanele mobile momentele dinaintea evacuării. Iar imaginile difuzate de postul de televiziune NHK au arătat flăcările care ies de pe geamurile aeronavei, dar și de sub aceasta. Pista de aterizare a fost, de asemenea, cuprinsă de flăcări.

"În momentul în care am început să prindem viteză am auzit o explozie puternică, m-am întors și am văzut flacăra care lăsa o urmă și apoi am văzut un avion în flăcări. În acel moment, erau două aeronave așa. Am putut vedea avionul, am făcut câteva filmări și apoi, câteva minute mai târziu, am văzut două camioane mari de pompieri care veneau și care luptau cu focul și controlau incendiul", a povestit un martor.

Toți cei 379 de pasageri și membrii echipajului aflați la bord au fost evacuați, anunţă compana aeriană. Presa locală precizează şi că la bordul aeronavei Pazei de Coastă se aflau şase persoane.

"Și ceea ce este deosebit de trist este faptul că acel avion al Pazei de Coastă decolase pentru a ajuta la livrarea de ajutoare de urgență de care este mare nevoie pe coasta centrală de vest a Japoniei, unde un cutremur masiv de 7,5 grade a ucis zeci de oameni. Și încă se sapă printre dărâmături pentru a căuta supraviețuitori sau alte persoane care ar putea fi rănite, nu doar în cutremurul inițial, ci și în incendiile care au început după cutremur", a explicat Will Ripley, corespondent CNN.

Ca răspuns la incident, Guvernul nipon a înfiinţat un birou de legătură cu Centrul de gestionare a crizelor.