Gabriela Firea, prima apariţie după anunţul candidaturii la alegerile PMB: "Împreună vom schimba fața Capitalei"

Avem prima reacție a Gabrielei Fierea, preşedintele PSD Bucureşti, după anunțul candidaturii pentru Primăria Capitalei.

Preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, candidat al formaţiunii pentru Primăria Capitalei a spus că este pregătită să conducă din nou Bucureștiul și că își va continua proiectele începute în primul mandat și uitate de actuala administrație.

"Am fost și sunt motivată să muncesc. Întotdeauna am fost o persoană extrem de activă și implicată și am știut să fac echipă cu colegii mei, atât din Consiliul General, cât și cu primarii de sectoare, cât și cu reprezentanții ministerelor", a spus Gabriela Firea.

Mai mult, ea şi-a exprimat speranţa că bucureştenii vor vota pentru un oraş fără gropi, fără şobolani, fără parcuri neîngrijite, pentru un oraş în care să le facă plăcere să trăiască.

"Acum avem o șansă în plus, dată fiind relația foarte bună pe care o vom avea ca primari cu Guvernul României, prin persoana domnului prim-ministru Marcel Ciolacu. Votul trebuie să fie unul util. Un vot pentru curățenia Capitalei. Pentru un București fără gropi, fără șobolani, fără parcuri neîngrijite, un București în care să ne facă din nou plăcere să trăim, să muncim, nu doar să locuim. Sunt absolut convinsă că împreună vom schimba fața Capitalei", a mai spus liderul PSD Bucureşti.

Gabriela Firea a precizat că va candida pentru Primăria Capitalei "cu un gând optimist".

"Ceea ce se întâmplă acum nu este o normalitate. Nu se mai lucrează pe niciun șantier al Capitalei, toate obiectivele de infrastructură sunt închise. Banii au fost fonduri, au fost duble față de mandatul meu, dar banii au rămas nefolosiți. Cred că cetățenii au nevoie de primari care să facă rost de finanțare și să aibă proiecte, deci rezultate pentru cetățeni, cu un gând optimist", a conchis Gabriela Firea.