Marcel Ciolacu, despre medicul Cătălin Cîrstoiu: "Îmi cer scuze eu pentru tot ceea ce a pătimit. Sper să rămânem prieteni"

Marcel Ciolacu a vorbit despre retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei a lui Cătălin Cîrstoiu şi a explicat de ce coaliţia a luat o decizie în acest sens. Mai mult, premierul şi-a cerut scuze pentru tot ce medicul a pătimit în ultima perioadă.

Întrebat dacă se ia în calcul că este cineva vinovat pentru modul în care s-a gestionat toată situația cu privire la medicul Cătălin Cîrstoiu şi care ar fi motivul retragerii acestuia, premierul Marcel Ciolacu a spus:

"Eu înțeleg că în acest moment, opinia publică, în primul rând, se construiește pe percepție. Eu aș vrea să vă vorbesc astăzi despre un adevăr. Adevărul este în felul următor: Cătălin Cîrstoiu este un medic de excepție. Un medic de excepție într-un domeniu foarte dificil. Este un chirurg de excepție, un om care și-a clădit toată activitatea prin muncă și studii pe care le-a terminat cu nota 10, într-un domeniu în care n-ai voie nici o zi să nu îți faci un upgrade profesional. Un manager de excepție.

Am plecat de la o idee comună în coaliție de a avea un candidat comun. Cum s-a reușit ca în două săptămâni și am văzut că a fost preluată această sintagmă să devină Bin Laden, fără să ucidă pe nimeni, fără să omoare pe nimeni, fără să facă rău nimănui, dimpotrivă, salvând vieți este cu totul altceva.

"Îmi cer scuze eu față de dânsul pentru tot ceea ce a pătimit"

Nu e primul și nici ultimul caz din politică care pățește astfel. Aduceți-vă aminte de doamna Firea, cu Azilele Groazei, în care la un moment dat toată lumea arăta către dânsa și s-a dovedit, după foarte puțin timp că n-a avut nicio legătură cu Azilele Groazei.

Se întâmplă astfel de lucruri în politică și îmi pare foarte rău și îmi doresc din tot sufletul ca domnul doctor Cătălin Cîrstoiu să rămână un prieten, cu toate că ne cunoaștem de foarte puțin timp și îmi cer scuze eu față de dânsul pentru tot ceea ce a pătimit, pentru că atacurile n-au fost împotriva dânsului. Atacurile au fost, din punctul meu de vedere, după o analiză proprie, împotriva acestei alianțe electorale", a spus Marcel Ciolacu, liderul PSD.

Cătălin Cîrstoiu: "Nu am luat decizia de face un pas înapoi, pentru că un medic nu abandonează niciodată"

Medicul Cătălin Cîrstoiu a transmis primul mesaj după ce a fost scos de coaliţie din cursa pentru Primăria Bucureşti şi înlocuit cu Gabriela Firea (PSD) şi Sebastian Burudja (PNL).

"În ultima lună am muncit pentru un proiect matur de administrare a capitalei. Împreună cu echipa mea de zi cu zi. Am vrut să îmi pun la dispoziția oamenilor calitățile manageriale pe care le am. Am crezut că este posibil să mă implic din exteriorul politicii și să încerc să schimb lucrurile.

Am fost supus unor atacuri care au ca miză multiplele probleme nerezolvate ale sistemului medical, din care fac și eu parte. Poate este momentul pentru o discuție aprofundată despre aceste probleme. Medicii salvează vieți, oriunde lucrează.

Nu am luat decizia de face un pas înapoi pentru că un medic nu abandonează niciodată. În fond, decizia politică trebuie să revină liderilor politici. Ei au puterea de a face ceva sau nu pentru București. Mi-aș dori ca toți politicienii care sunt acuzați de presă să explice public, dacă sunt vinovați sau nu, așa cum am făcut eu.

Eu afirm încă o dată: nu sunt incompatibil. Pacienții își aleg unde se tratează. Nu eu. Am o carieră în spate, am mii de oameni făcuți bine. Tratați. Eu le mulțumesc bucureștenilor care mă apreciază", este primul mesaj transmis, marţi, de Cătălin Cîrstoiu, după ce a fost restras din cursa pentru Primăria Bucureşti.