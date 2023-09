Primele imagini de pe camerele video cu teribilul accident comis de Vlad Pascu, în 2 Mai. Avocatul Cuculis: "Aproape că ar fi vrut să-i lovească pe acei copii"

Au apărut primele imagini de la accidentul din stațiunea 2 Mai, provocat de tânărul drogat Vlad Pascu.

Sursa foto: Inquam Photos / George Calin / Octav Ganea

În imagini se vede clar cum cei opt adolescenți erau în afara părții carosabile, mergeau organizat și nu deranjau traficul rutier.

Vlad Pascu a intrat în plin în ei cu viteză și nu a oprit.

Acesta este acum arestat, la fel și mama lui - Miruna Pascu, iar tatăl lui este sub control judiciar. Doi tineri au murit, iar trei au fost răniți.

"Este clar că acei copii mergeau pe unde trebuie. Avem o linie care delimitează carosabilul de necarosabil. Este clar pentru mine că acele informații care au apărut prima dată, cum că copiii ar fi fost în stradă, nu se confirmă nimic", a spus Adrian Cuculis, avocatul familiei uneia dintre victime.

Cu fiecare dovadă în plus care apare, părinții tinerilor morți așteaptă dreptatea.

"Eu, Cătălin Dragomir și tatăl lui Sebi, noi știm ce copii am crescut și am spus-o de la început, de când era în capele. Știm ce copii cuminți am crescut. Niciodată nu ar fi mers pe carosabil", a spus Cătălin Dragomir, tatăl Robertei.

Avocații apărării au cerut schimbarea încadrării faptei lui Vlad Pascu

"Probabil că viteza va fi net superioară peste 100 km/h. Dar este un argument în plus pentru care încadrarea juridică din vătămare corporală și ucidere de inculpă să se schimbe în omor calificat.

În imagini se vede cum Pascu face un soi de buclă, aproape că ar fi vrut să-i lovească pe acei copii și ceea ce mi se pare îngrozitor este că nici măcar nu oprește", a mai menționat Adrian Cuculis.

În prezent, o întreagă rețea de droguri a fost destructurată în urma accidentului.

Vlad Pascu și mama lui, Miruna Pascu, cea care i-ar fi procurat fiului ei droguri și ar fi încercat să influențeze martorii din doar, sunt reținuți, iar tatăl lui este sub control judiciar.