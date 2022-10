Investigaţii medicale pentru femeile însărcinate, gratuite doar pe hârtie

Investigaţiile medicale din timpul sarcinii sărăcesc bugetele familiilor. Deşi analizele esenţiale ar trebuie să fie gratuite în spitalele de stat, în realitate situaţia nu stă deloc aşa.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Multe mămici şi gravide se plâng că nu mai găsesc fonduri ori că unităţile publice nu dispun de aparatura medicală necesară.

Din acest motiv, o viitoare mămică poate scoate din buzunar cel puţin 4.000 de lei pentru analize şi ecografiile din timpul sarcinii.

Puţine spitale de stat dispun de aparatură medicală necesară investigaţiilor din timpul sarcinii.

Povestea unei mămici care a fost trimisă de la Spitalul Judeţean Buzău în Capitală

Aura a ajuns însă la privat, unde a plătit aproximativ 5.000 de lei numai pentru analize şi ecografii.

"Morfologiile mai amănunțite şi mai detaliate le am făcut la Bucuresti. Medicul curant nu avea aparatura perfomantă şi am colaborat cu un medic din Bucuresti. Am plătit 2.000 de lei", a povestit femeia, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

Teoretic, investigaţiile de bază din timpul sarcinii ar trebui să fie gratuite pentru că sunt decontate de stat.

"Trei investigatii ecografice sunt esențiale şi se fac în cele trei trimestre de sarcină, acestea sunt recomandate la 12, 20 dar şi la 32 de săptămâni", a transmis Cristina Ştefan, reporter Antena 3 CNN.

Nu toate femeile reuşesc să-şi facă o programare în limita fondurilor disponibile, încât multe se îndreaptă către privat.

Acele pachete de analize de sarcină care într-adevăr sunt şi ele într-un număr limitat, dar pacientele sunt reprogramate pentru următoarele luni şi reușesc să-şi facă aceste analize în contract cu CNAS", a declarat Nicolae Gică, manager Spitalul Filantropia

În medicul rural sitaţia este şi mai gravă

"De cele mai multe ori ecograful spitalului public este fie stricat, fie in service, fie undeva sub cheie. Drumul efectiv până la cel mai apropiat spital care oferă analize în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ele efectiv nu au acei 5, 10, 15 lei pentru biletul de rată" , spune Ana Măiță, președintele Asociației "Mame pentru Mame".

Potrivit statisticilor, un sfert din mamele care nasc in România au primul contact cu un medic in travaliu.