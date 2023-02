Joe Biden a transmis la Kiev mesajul care s-a auzit la Moscova | Rusia, informată în avans de vizita președintelui american în Ucraina

Joe Biden a făcut o vizită-surpriză în Ucraina pentru a se întâlni cu președintele Volodimir Zelenski, dar și pentru a transmite, indirect, un puternic mesaj președintelui rus Vladimir Putin.

Sursa foto: hepta

A fost o vizită care a durat doar cinci ore, dar care s-a dovedit deosebit de densă.

Pe parcursul prezenței liderului de la Washington, la Kiev a fost avertizare de raid aerian, după ce s-a aflat că rușii au ridicat aviația de luptă mobilizată în Belarus.

Joe Biden a sosit luni la în capitala ucraineană după o călătorie de o oră cu trenul de la granița cu Polonia.

La Kiev, liderul de la Washington a purtat discuții oficiale cu omologul ucrainean, a depus o coroană de flori în memoria apărătorilor Ucrainei căzuți în luptele cu trupele invadatoare și a vizitat, alături de Volodimir Zelenski, Mănăstirea Sf. Mihail.

Cei doi președinți au făcut declarații comune iar Biden a promis un nou ajutor militar în valoare de jumătate de miliard de dolari.

Acesta va include muniție de artilerie, rachete sol-aer Javelin şi obuziere.

Vizita de luni - pe fondul sirenelor de raid aerian - are loc într-un moment critic, la 12 luni de izbucnirea conflictului armat și, aparent, în condițiile în care Rusia se pregătește pentru o ofensivă de primăvară.

În paralel, Ucraina speră să recucerească în curând teritoriile controlate de ruși.

Joe Biden în Ucraina: "Libertatea nu are preț. Vom fi alături de voi cât va fi necesar"

"Sunt foarte bucuros să vă urez bun venit în Ucraina. Este o mare onoare pentru mine și pentru noi toți. Tocmai am avut negocieri cu președintele Statelor Unite și apoi am avut o discuție amplă cu implicarea echipelor noastre. Aceste discuții ne aduc mai aproape de victorie și sperăm că acest an, 2023, va deveni un an al victoriei", a spus Volodimir Zelenski.

"La un an de la declanșarea războiului, Kievul rămâne în picioare, Ucraina rămâne în picioare. Democrația rămâne în picioare. Americanii sunt alături de voi și lumea este alături de voi. Știm că vor urma zile, săptămâni și ani foarte dificili.

Dar scopul Rusiei a fost să șteargă Ucraina de pe hartă. Războiul de cucerire al lui Putin eșuează. Armata Rusiei a pierdut jumătate din teritoriul pe care îl ocupa cândva (...) Libertatea este neprețuită. Merită să lupți pentru ea atât timp cât va fi nevoie și așa vom fi alături de dumneavoastră, domnule președinte, atât timp cât va fi nevoie. O vom face!", a spus, la rândul său, Joe Biden.

Moscova, informată de vizita lui Biden cu câteva ore înainte de sosirea liderului american la Kiev

Vizita la Kiev a fost ținută secretă din motive de securitate dar Moscova a fost informată cu câteva ore în avans, pentru "reducerea riscurilor de conflict", după cum a confirmat Jake Sullivan, consilierul pentru Securitate Națională de la Casa Albă.

The New York Times a descris momentul drept "o demonstrație a hotărârii administrației SUA în fața invaziei Rusiei".

Președintele ucrainean l-a invitat pe omologul american să viziteze Kievul în urmă cu câteva luni, spunând că este important ca liderul american să vadă situația la fața locului.

Zelenski însuși a călătorit la Washington în decembrie pentru a se întâlni cu Biden în Biroul Oval și pentru a vorbi în fața unei ședințe comune a Camerelor Congresului, în prima sa călătorie în afara Ucrainei de la începutul războiului.