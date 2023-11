Jurnalist CNN, evacuat împreună cu familia din Fâșia Gaza. Mărturii tulburătoare din infern: "Casa mea a devenit un cimitir"

Ibrahim Dahman, jurnalist CNN, și familia sa au reușit să iasă în siguranță din Gaza, după ce au fost blocați în zona de război timp de 28 de zile.

Ibrahim, fiii săi minori și soția sa însărcinată au reușit să ajungă la Cairo, dar restul familiei lor se află încă în ceea ce el numește "cimitirul" din Gaza.

"Luna trecută, eu și familia mea am fugit din zona de nord din Gaza. Clădirile au fost bombardate sub ochii noștri. Am devenit refugiați în propria noastră casă. Am văzut persoane din familie prinse în împușcături.

Copiii mei s-au temut pentru viețile lor. Ne-am adăpostit împreună cu alte peste 100 de familii în Khan Younis. Am asistat la multe lovituri aeriene și am supraviețuit unor pene de curent.

Am încercat să scoatem ce e mai bun dintr-o situație proastă și să ne distrăm copiii, dar nu i-am putut proteja de oroare.

Vinerea trecută, ni s-a spus să mergem la punctul de trecere Rafah. Am fost ușurat că am ieșit din Gaza. Casa mea a devenit un cimitir.

În Rafah, am văzut multe familii care sperau să scape. Inima îmi bătea cu putere când ne-au verificat documentele.

Soția mea a încercat să fie curajoasă. Amândoi ne facem griji că nu ne vom mai vedea niciodată rudele. Sentimentul de a fi în Egipt este de nedescris.

Copiii mei par fericiți acum, dar știu că sunt traumatizați. Uneori aud un avion deasupra lor și cred că este un avion de război.

Trebuie să îi asigur că sunt în siguranță acum. Nu știm care va fi următoarea noastră mișcare. Deocamdată, putem fi din nou o familie normală", a povestit jurnalistul CNN.