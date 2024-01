Ministrul Agriculturii îi așteaptă pe fermieri, luni, la negocieri: "Eu nu înțeleg de ce stau în stradă"

În plin protest al fermierilor, ministrul Agriculturii susține că nu i-a primit la discuții pentru că ar fi fost în concediu. A declarat că abia luni este deschis la negocieri.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat astăzi, în direct la Antena 3 CNN că nu a avut discuții până acum cu fermierii care protestează pentru că ar fi fost în concediu din cauza unei răceli.

"Am fost în perioada sărbătorilor. În concediu am fost până marți. Nu am fost nici în Austria. Sunt un pic răcit", a precizat ministrul Agriculturii.

Acesta a susținut că luni se va întâlni cu fermierii pentru a susține negocieri.

"Asociațiile mi-au solicitat să aibă discuții cu membri să își strângă toate revendicările. Dânșii au confirmat întâlnirea de luni la 12. Eu nu înțeleg de ce stau în stradă. Oricând se hotărăsc eu sunt la Ministerul Agriculturii", a declarat Florin Barbu.