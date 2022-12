Anunţ major despre pensiile şi salariile românilor în 2023

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a vorbit la Antena 3 CNN despre supraimpozitarea pensiilor speciale.

Sursa foto: profimediaimages.ro

"Nu am avut încă această discuție (supraimpozitarea pensiilor speciale - n.red.) și această variantă este o discuție care excede prevederilor din PNRR. Proiectul lucrat de Ministerul Muncii împreună cu ministerele de resort nu are în acest moment prevederi de fiscalitate, pentru că nu avem acest lucru cuprins în PNRR și în reforma pensiilor", a spus ministrul, luni, la "News Hour with CNN".

Întrebat cum arată în acest moment reforma privind pensiile speciale, Marius Budăi a spus că poartă discuţii cu reprezentanţii Băncii Mondiale şi cei ai Comisiei Europene.

"Am prezentat timp de o oră proiectul de lege și l-am dezbătut articol cu articol. Proiectul de lege prevede exact ce spune PNRR, și anume reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, așa cum se comunică în spațiul public, reducerea a ceea ce înseamnă cheltuieli per total și, bineînțeles, aspecte legate de perioade asimilate sau nu sau de un stagiu de cotizare. În PNRR este scris foarte clar stagiul de cotizare minim similar cu stagiul minim din sistemul public de pensii.

Sunt prevederi pe care vi le voi comunica în mod transparent și cât mai clar la finalul discuțiilor cu Banca Mondială și cu Comisia Europeană

Atunci când vom avea forma finală agreată și cu Comisia Europeană, va fi depus proiectul de act normativ în Parlamentul României pentru dezbatere. Liderii coaliției, președintele PSD Marcel Ciolacu și premierul Nicolae Ciucă, au fost extrem de fermi și de clari că nu va fi o ordonanță de urgență. Am explicat acest lucru Comisiei Europene. A apreciat Comisia Europeană acest mod de abordare și acest mod de lucru în primul rând", a mai spus Marius Budăi.