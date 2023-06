Mircea Lucescu, dezvăluiri exclusive despre momentele grele prin care trece în Ucraina | "Era foarte important ca fotbalul să continue"

Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, a vorbit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre momentele grele prin care trece, din cauza războiului din Ucraina.

Deși trece prin momente, antrenorul de fotbal, Mircea Lucescu, a ales să rămână lângă echipa lui Dinamo Kiev, pentru a demonstra că oamenii pot rămâne uniţi chiar şi în vremurile cele mai dificile. Zilnic, elevii lui "Il Luce" se antrenează în sunetul sirenelor de atacuri aeriene.

"E ușor să fii om atunci când ai succes, e mult mai dificil atunci când toate lucrurile parcă sunt împotrivă. Era foarte important ca fotbalul să continue, în condiții foarte grele. Se joacă fără suporteri. Televiziunea mai puțin participă, iar preocupările sunt altele, antrenamentul se întrerupe. În timpul jocului, meciul s-a întrerupt cu cinci minute înainte de final. S-a stat o oră, după care s-a revenit pe teren", a povestit antrenorul.

Mircea Lucescu a mărturisit că a avut și probleme de sănătate. Cu toate acestea, nimeni și nimic nu l-a ținut departe de echipa sa.

"Din cauza drumurilor foarte lungi, am ajuns într-o situație să fac o operație de coxartroză. Treceam de două ori pe săptămână granița. Mai stăteam câte o oră și jumătate de fiecare dată. N-am dat bir cu fugiții, n-am trădat pe nimeni. Am refuzat alte oferte foarte bune. Încă mai sunt in putere, chiar dacă sunt cel mai bătrân antrenor din fotbalul european sau chiar fotbalul mondial Ma motivează pasiunea pentru fotbal si respectul pentru oameni. Sunt două lucruri importante", a spus Mircea Lucescu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.