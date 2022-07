Nadia Comăneci, 46 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii: ”Nici nu m-am gândit la notă!”

Pe atunci, Zeiţa de la Montreal avea doar 14 ani şi devenea copilul de aur al gimnasticii mondiale.

Nadia a obţinut la Jocurile Olimpice din 1976 trei medalii de aur, o medalie de argint şi una de bronz!

Pefecţiunea a fost atinsă de fetiţa de la Oneşti, iar astăzi împreună cu soţul ei, Bart Conner, deţin una dintre cele mai importante baze de gimnastică din Statele Unite.

”M-am întors să văd nota pentru că era prea mare gălăgie în sală! Nici nu m-am gândit la notă!

Am zis că am făcut bine, iau 9,90! Am văzut 1.00 și am zis ce o fi, o fi, 1 n-are cum să fie.

N-am știut de chestia asta cu 10 decât mult mai încolo, când am ajuns la una din colege și mi-a zis: ”Cred că e 10, dar e ceva în neregulă cu panoul”, a povestit Nadia Comăneci.