Ce rămâne în urma vizitei făcute de Nancy Pelosi în Taiwan

Vizita sa în insula revendicată de guvernul de la Beijing a adâncit și mai mult tensiunile cu China, chiar dacă mesajul a fost unul de pace și conciliere.

Armata chineză a declanșat încă de marți noaptea o operațiune militară în jurul insulei și, practic, a înconjurat Taiwanul.

În prezent, este interzisă deplasarea navelor de orice tip dinspre si către Taiwan dar și zborurile civile peste aceste zone.

De cealaltă parte oficialii, din Taiwan spun că această operațiune militară încalcă flagrant spațiul aerian și maritim al insulei.

Nivelul de alertă este amplificat de faptul că vasele de război ale Beijingului sunt poziționate în dreptul celor mai importante porturi din Taiwan.

Funcționarea lumii digitale depinde în mare măsură de Taiwan

Armata guvernului de la Taipei recunoaște că ar fi posibilă ocuparea Taiwanului de către China, dar cu pierderi uriașe pentru Beijing.

Taiwanul, susținut politic și militar de SUA, se așteaptă să fie sprijinit de Washington în cazul unei agresiuni militare.

De asemenea, economia Taiwanului este extrem de importantă.

O mare parte dintre echipamentele electronice ale întregii lumi - de la telefoane la laptopuri, ceasuri și console de jocuri - sunt asamblate cu cipuri fabricate în Taiwan.

Corespondent CNN: "Taiwan, o democrație crescută dintr-o dictatură"

"Această vizită a răspuns tuturor cerințelor.

Faptul că președinta din Taiwan și administrația ei au avut ca invitat, la fața locului, pe al treilea cel mai puternic politician din Statele Unite, care s-a întâlnit și a interacționat cu membrii Guvernului de la Taipei, le-a oferit acea legitimitate pe care nu o poți avea decât având ca invitat un politician respectat din Statele Unite, cum este Nancy Pelosi, care să discute cu tine despre sistemul democratic.

Unii dintre oamenii cu care Pelosi a vorbit s-au întâlnit ilegal atunci când au încercat să formeze Partidul Progresist Democrat din Taiwan.

În prezent, acești oameni sunt liderii acestei țări.

Este o situație uimitoare a unei democrații care a crescut dintr-o dictatură.

Nancy Pelosi a venit în Taiwan cu mesajul că Statele Unite sprijină Taiwanul.

Dar cred oamenii din Taiwan că Statele Unite ar interveni și ar lupta, riscând vieți americane, dacă China ar încerca vreo mișcare?

Corespondent CNN: "Politicienii SUA vor fi motivați să adopte legi care să le permită să facă mai mult pentru Taiwan"

Politică de ambiguitate strategică a SUA (care nu recunoaște diplomatic Taiwanul dar obligă la furnizarea de ajutor, n.r.) a fost pusă sub semnul întrebării în lunile recente, chiar și de regretatul premier nipon Shinzo Abe, care spunea că a venit vremea ca America să fie mai ''clară''.

Nancy Pelosi a transmis un mesaj destul de clar, în Parlamentul taiwanez, când a spus că America nu-și va abandona angajamentele față de Taiwan.

Acum, aceste angajamente prevăd furnizarea de arme și antrenarea taiwanezilor pentru a se putea apăra singuri.

Dar merge acest angajament mai departe de atât? Ar trebui să ajungă mai departe de atât?

Rămâne de văzut dacă ceea ce au văzut politicienii americani la fața locului îi va motiva să introducă o legislație care să le permită să facă mai mult pentru Taiwan când va veni vremea, în condițiile în care China nu face doar exerciții militare, ci are în mod potențial capacitatea de a trece la fapte", a transmis Will Ripley, corespondentul CNN la Taipei pentru News Hour with CNN.