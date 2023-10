"Oamenii s-au săturat să trăiască în război". Zeci de familii mixte româno-palestiniene trăiesc în Fâșia Gaza

Cel puțin 1.055 de palestinieni din Fâşia Gaza au murit în ultimele patru zile de conflict şi peste 5.000 de oameni au fost răniţi. Este una din cele mai dens populate zone din lume şi fiecare răspuns al israelienilor la atacurile Hamas provoacă victime nevinovate printre civili.

Sursa foto: profimediaimages.ro

Gaza are doar 41 de kilometri lungime şi 10 lăţime. Suprafaţa statului este de 365 de km2 în care locuiesc peste două milioane de locuitori. 40% dintre ei au sub 15 ani.

Este o populaţie foarte tânără şi săracă. Dar şi foarte izolată. Dacă e să facem comparaţie cu capitala României, Fâşia Gaza are cu doar 120 de km2 mai mult.

Densitatea populaţiei în Gaza, dacă împărţim tot teritoriul, nu doar zonele populate, 5.753 locuitori per km2. Bucureştiul are 7.731 de locuitori per km2. Însă infrastructura nu poate fi comparată.

Mărturii despre criza umanitară din Fâşia Gaza

De cele mai multe ori teroriştii Hamas se ascund în zonele populate, tocmai pentru a îngreuna operaţiunile din Israel. De-aici şi numărul uriaş de victime.

40 de familii mixte româno-palestiniene trăiesc în Gaza, spune un arhitect palestinian, şcolit în România şi căsătorit cu o româncă.

Numele lui este Hasem Abu Lafi. "Oamenii s-au săturat să trăiască în război", a declarat el pentru News Hour with CNN.