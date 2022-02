Paul Ciurari, corespondentul Antena 3 la Cernăuţi, a ajuns acasă după trei zile de aşteptare la vamă

De la Cernăuţi până la Vama Siret sunt numai 40 de kilometri. Paul a ajuns în ţară şi spune că este foarte obosit.

"Am mai aţitit un pic în vamă la ucraineni. E greu şi cu trecutul vămii pentru că în Ucraina am stat o oră şi un pic. La noi la români am stat în jur de şase minute", a spus corespondentul Antena 3.

Paul Ciurari, blocat la doi kilometri de intrarea în ţară, a surprins imagini impresionante cu ucrainenii disperaţi să treacă frontiera română.

Paul Ciurari, obosit, dar bucuros că ajuns acasă

"Ultima parte a experienţei a fost un pic de haos. Nu ştiam cum să intru în punctul de frontieră ucrainean pentru că la un moment dat a trebuit să ies din coloană".

Au fost şi momente tensionate.

Armata a cerut o banda de circulație liberă în permanenţă. Maşinile au blocat ambele sensuri şi nu se mai putea înainta.

"Acum tot ce îmi doresc este să mă întorc acasă", a spus jurnalistul.